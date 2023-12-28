После домогательств таксиста к спящей пассажирке возбудили дело

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В Казани возбудили уголовное дело после домогательств водителя такси к уснувшей пассажирке. Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на региональное управление Следственного комитета РФ.
Мужчина обвиняется по 132 статье УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).
Ранее в Сети появилось видео, где таксист трогает спящую пассажирку за грудь. Так он якобы пытался ее разбудить Мужчина снимал все свои действия на смартфон.
Отмечается, что глава СКР Александр Бастрыкин потребовал от главы управления ведомства по Татарстану Валерия Липского доклад о проведенных следственных действиях.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге будут судить бывшего директора спецшколы, в которой совершали насилие над детьми. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак