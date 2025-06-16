Певица Земфира* и актриса Чулпан Хаматова попали в базу украинского «Миротворца»**

16 июня 2025, 04:37

Земфира* (Фото: Instagram*** @zemfiraworld)

Певица-иноагент Земфира* и покинувшая РФ актриса Чулпан Хаматова включены в базу данных украинского сайта «Миротворец»**. Информацию об этом сообщает РИА Новости.





Сайт «Миротворец»** известен публикацией персональных данных людей, которых он объявляет «изменниками родины», включая журналистов (в том числе иностранных, аккредитованных в ДНР и ЛНР), ополченцев и гражданских лиц.





Актер Михаил Ефремов попал в базу скандального украинского сайта «Миротворец»*