Певица Земфира* и актриса Чулпан Хаматова попали в базу украинского «Миротворца»**
Певица-иноагент Земфира* и покинувшая РФ актриса Чулпан Хаматова включены в базу данных украинского сайта «Миротворец»**. Информацию об этом сообщает РИА Новости.
Сайт «Миротворец»** известен публикацией персональных данных людей, которых он объявляет «изменниками родины», включая журналистов (в том числе иностранных, аккредитованных в ДНР и ЛНР), ополченцев и гражданских лиц.
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Согласно данным на сайте, Земфира* внесена в список за «отрицание российской агрессии» и манипуляции общественно значимыми данными. Минюст РФ присвоил Земфире* статус иноагента в феврале 2023 года из-за поддержки Украины и получения иностранного финансирования. Сейчас она проживает за рубежом.
Хаматову в базу «Миротворца»** включили за якобы незаконное пересечение украинской границы для посещения Крыма, а также за участие в попытках легитимировать присоединение этой территории к России. «Миротворец» также утверждает, что актриса занималась нелегальной коммерческой деятельностью в Крыму.
После начала СВО актриса переехала в Латвию, покинула театр «Современник» и публично обесценила звание Народной артистки РФ, назвав его лишь «советским пережитком».
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
**Сайт «Миротворец» признан экстремистским и запрещен в РФ
***Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская