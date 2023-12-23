В Екатеринбурге из спецшколы сбежал школьник, обвиняемый в сексуальном насилии

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В Екатеринбурге из спецшколы №124 сбежал 16-летний парень, обвиняемый в сексуальном насилии над воспитанниками той же школы.
URA.RU пишет, что юноша покинул спецшколу и скрылся. При этом он находится под подпиской о невыезде. Мужчина объявлен в розыск.
Школьник проходит обвиняемым по делу о сексуальном насилии над воспитанниками спецшколы. Весной выяснилось, что подростки проводили товарищеские суды, когда одни подростки совершали насильственные действия в отношении других. Эти случаи происходили с подачи преподавателя.
В учебном заведении воспитываются мальчики, совершившие преступления в возрасте до 14 лет.
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Школьник проходит обвиняемым по делу о сексуальном насилии над воспитанниками спецшколы. Весной выяснилось, что подростки проводили товарищеские суды, когда одни подростки совершали насильственные действия в отношении других. Эти случаи происходили с подачи преподавателя.
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Мария Фирсова