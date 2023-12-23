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В Екатеринбурге из спецшколы сбежал школьник, обвиняемый в сексуальном насилии

23 декабря 2023, 19:43
Фото: istockphoto/artolympic

Фото: istockphoto/artolympic

В Екатеринбурге из спецшколы №124 сбежал 16-летний парень, обвиняемый в сексуальном насилии над воспитанниками той же школы.
URA.RU пишет, что юноша покинул спецшколу и скрылся. При этом он находится под подпиской о невыезде. Мужчина объявлен в розыск.

Школьник проходит обвиняемым по делу о сексуальном насилии над воспитанниками спецшколы. Весной выяснилось, что подростки проводили товарищеские суды, когда одни подростки совершали насильственные действия в отношении других. Эти случаи происходили с подачи преподавателя.


В учебном заведении воспитываются мальчики, совершившие преступления в возрасте до 14 лет.

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#подростки
#полиция
#происшествие
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На МКАД автомобиль вылетел на встречную полосу и загорелся
23 декабря 2023, 19:38

Фото: iStock/MukundaDe

Автомобиль вылетел на встречную полосу и загорелся после столкновения с другой машиной на МКАД. Об этом сообщает Дептранс Москвы в своём Telegram-канале.
Отмечается, что авария произошла на внешней стороне 49-го километра МКАД. В ДТП попали несколько автомобилей. Один из них вылетел на встречную полосу и загорелся, после того как машина, следующая сзади, врезалась ему в бок. Также вылетевшая на встречку машина протаранила два следующих ей навстречу авто.

Telegram-канал SHOT сообщает о двух погибших.

Движение на данном участке кольцевой дороги затруднено. В Дептрансе призвали водителей искать пути объезда.

Накануне ДТП произошло в Нижегородской области. Произошло столкновение сразу 25 автомобилей. В результате пострадали пять человек.

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#мкад
#авария
#автомобили
#дтп
#дептранс москвы
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В Видном мужчины устроили перестрелку, один из них погиб
23 декабря 2023, 19:23

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В подмосковном городе Видное конфликт мужчин перешёл в перестрелку, в результате которой погиб один человек. Об этом сообщает СУСК по Московской области в своём Telegram-канале.
Отмечается, что конфликт возник между двумя компаниями мужчин около ресторана ночью 22 декабря. В ходе ссоры началась перестрелка. Трое участников инцидента получили огнестрельные ранения. Они были экстренно госпитализированы. Позднее один из раненных, 39-летний мужчина, скончался.

В управлении Следственного комитета по региону сообщили о возбуждении уголовного дела по статье об убийстве.

На месте происшествия работаю сотрудники правоохранительных органов, которые осматривают территорию, выясняют обстоятельства произошедшего, а также пытаются установить роли мужчин в произошедшем конфликте. Также полицейские допрашивают очевидцев происшествия.

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#подмосковье
#видное
#стрельба
#смерть
#происшествия
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Сотрудника Минобороны Украины арестовали за хищение $40 млн
Чиновника МО Украины арестовали за хищение $40 млн при закупке снарядов
23 декабря 2023, 19:03

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Задержанного накануне руководителя одного из главных управлений Минобороны Украины отправили под арест без права внесения залога. Об этом сообщает издание «Общественное».
22 декабря в Киеве задержали руководителя ведомственного управления, попытавшегося похитить порядка 50 миллионов долларов при закупке артиллерийских снарядов.

Отмечается, что в прошлом году он подписал крупный контракт на поставку оптовой партии снарядов. Имелась возможность закупить товары без посредников, а также предоставлялся альтернативный контракт с тем же изготовителем, но на совершение поставок по низкой стоимости и без посредников. Однако чиновник решил выбрать более сложный вариант, в результате которого иностранной компании-посреднице было отправлено 1,5 миллиона гривен. Эта сумма на 30% превышает ту, что предлагалась за контракт без посредников.

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#арест
#хищение
#деньги
#снаряд
#контракт
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В Таиланде экс-член сборной РФ по борьбе Нуров избил девушку из Казахстана
23 декабря 2023, 18:34

Фото: istockphoto/mandygodbehear

Магомед Нуров был знаменосцем Олимпийских игр в Токио в составе сборной Македонии.
Baza пишет, что экс-член сборной РФ по борьбе избил девушку из Казахстана в Таиланде. По словам пострадавшей, спортсмен домогался её и угрожал «оторвать руки с ногами».

Вечером 15 декабря Регина Крюкова стояла рядом со своим скутером. В этот момент к ней подошёл Магомед Нуров. Со слов девушки, мужчина предложил ей «прокатиться и развлечься», а потом начал поднимать её футболку.

Между ними начался словесный конфликт, переросший в драку. Нуров нанёс несколько ударов по лицу.

Девушка рассказала в сети об инциденте. По её словам, мужчина продолжил угрожать ей. В одном из телефонных разговоров Нуров якобы сказал Крюковой, что «уже попадал в ментуру и не боится последствий».

Девушка обратилась в полицию и посольство. Мужчине выписали штраф в размере 1000 бат (2700 рублей) и запретили связываться с Крюковой. При этом Нуров пытается снова поговорить с женщиной. Крюкова отказывается от встреч с ним, опасаясь за свою безопасность.

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#таиланд
#происшествие
#драка
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Экс-боец ЧВК «Вагнер» нанял киллера, чтобы убить любовника жены
23 декабря 2023, 18:09

Фото: iStock/Zolnierek

Суд Санкт-Петербурга арестовал экс-бойца ЧВК «Вагнер» Александра Тютина, пытавшегося организовать расправу над человеком по найму.
Об этом сообщает »Лента.ру». Мужчина до поступления в ЧВК был приговорен к 23 годам заключения.

Мужчину задержали 22 декабря после того, как он попытался нанять человека, чтобы «устранить» предполагаемого любовника своей супруги. Встречу с ним он проводил в городской больнице. Мужчина не захотел убивать человека и обратился в полицию. Суд арестовал бывшего бойца ЧВК до 24 февраля следующего года.

ранее сообщалось, что житель Подмосковья убил мать, чтобы она не продала свою долю в их квартире. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В подмосковной Балашихе 31-летний Станислав Волков проживал вместе с 58-летней матерью в трёхкомнатной квартире в 64 квадратных метра, стоимость которой оценивается в 9 миллионов рублей.

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#сво
#суд
#приговор
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В Ярославской области автобус с детьми съехал с трассы и перевернулся
23 декабря 2023, 17:48

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В Ростовском муниципальном районе Ярославской области утром 23 декабря в аварию попал автобусом, в котором ехали дети.
«МК» пишет, что водитель автобуса не справился с управлением и автобус опрокинулся в кювет.

В момент аварии в автобусе находились 20 детей и 15 взрослых. Они являются жителями Владимирской области и ехали на экскурсию в местную сыроварню.

На место ДТП оперативно прибыли медики и полицейские. Всех пассажиров и водителя доставили в Ростовскую ЦРБ. Пострадали две женщины, 64 и 62-х лет. Медики назначили им амбулаторное лечение.

Прокуратура организовала проверку. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

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#дети
#автобус
#происшествие
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В ДТП погиб победитель первенств РФ и Европы по боксу Родионов
23 декабря 2023, 17:04

Фото: iStock/gorodenkoff

У спортсмена Альберта Родионова остались жена и 7-летняя дочь.
ТАСС сообщает, что победитель первенств России и Европы по боксу Альберт Родионов погиб в ДТП в Краснодарском крае. Об этом рассказали в Федерации бокса России.

«Трехкратный победитель первенства России и победитель первенства Европы по боксу Альберт Родионов разбился в ДТП в Краснодарском крае», - сообщил собеседник агентства.
Федерация бокса России соболезнует семье боксера и оплатит все необходимые расходы

Ранее сообщалось, что четыре человека скончались, ещё 15 пострадали во время столкновения маршрутки с легковым автомобилем в Кагальницком районе Ростовской области. РЕН ТВ сообщает, что ДТП случилось примерно в 7 часов утра 23 декабря.

На 310-м км автодороги Екатеринбург-Тюмень погиб человек, сообщили в Тюменском областном управлении ГИБДД. Уточняется, что на трассе съехал в кювет электромобиль.

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На трассе Екатеринбург-Тюмень погиб человек — ГИБДД

В Подмосковье драка со стрельбой рядом с кафе закончилась убийством
#дтп
#авария
#происшествие
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В Хакасии дети сломали ноги во время обрушения горки
23 декабря 2023, 16:10

Фото: istockphoto/Sasiistock

Горка располагается на центральной площади в посёлке Усть-Абакан.
Baza сообщает, что сегодня там собралось большое количество детей. На горку забрались сразу несколько человек. Конструкция не выдержала и рухнула.

У большинства пострадавших детей диагностировали переломы ног. У одного из пострадавших компрессионный перелом позвоночника.

Травмы получил и один взрослый. Пострадавших госпитализировали.

Ранее сообщалось, что житель Белорецка избил школьника за то, что подросток использовал нецензурную лексику. Школьник получил сотрясение мозга и кровоподтеки лица, рассказали в пресс-службе МВД по региону.

В белорецкий отдел полиции обратилась мать школьника с заявлением о том, что её сына-школьника избил мужчина. Судебно-медицинская экспертиза вынесла заключение, что 15-летний парень получил сотрясение головного мозга, кровоподтеки в области лица.

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#дети
#происшествие
#зима
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В Подмосковье драка со стрельбой рядом с кафе закончилась убийством
23 декабря 2023, 15:59

Фото: istockphoto/ceazars

Правоохранители выясняют обстоятельства драки со стрельбой рядом с кафе в подмосковном Видном.
РЕН ТВ сообщает, что один из участников потасовки получил огнестрельное ранение и умер в больнице.

ЧП случилось в ночь на 23 декабря у кафе «Видная застава». В результате конфликта госпитализировали двоих мужчин.

39-летний пострадавший получил ранения в голову и живот. Он умер на операционном столе.

Ранее сообщалось, что житель Подмосковья убил мать, чтобы она не продала свою долю в их квартире. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. В подмосковной Балашихе 31-летний Станислав Волков проживал вместе с 58-летней матерью в трёхкомнатной квартире в 64 квадратных метра, стоимость которой оценивается в порядка девяти миллионов рублей.

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В Ростовской области в ДТП с маршруткой погибли четыре человека

На трассе Екатеринбург-Тюмень погиб человек — ГИБДД
#подмосковье
#убийство
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