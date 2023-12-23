В Таиланде экс-член сборной РФ по борьбе Нуров избил девушку из Казахстана

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Магомед Нуров был знаменосцем Олимпийских игр в Токио в составе сборной Македонии.
Baza пишет, что экс-член сборной РФ по борьбе избил девушку из Казахстана в Таиланде. По словам пострадавшей, спортсмен домогался её и угрожал «оторвать руки с ногами».
Вечером 15 декабря Регина Крюкова стояла рядом со своим скутером. В этот момент к ней подошёл Магомед Нуров. Со слов девушки, мужчина предложил ей «прокатиться и развлечься», а потом начал поднимать её футболку.
Между ними начался словесный конфликт, переросший в драку. Нуров нанёс несколько ударов по лицу.
Девушка рассказала в сети об инциденте. По её словам, мужчина продолжил угрожать ей. В одном из телефонных разговоров Нуров якобы сказал Крюковой, что «уже попадал в ментуру и не боится последствий».
Девушка обратилась в полицию и посольство. Мужчине выписали штраф в размере 1000 бат (2700 рублей) и запретили связываться с Крюковой. При этом Нуров пытается снова поговорить с женщиной. Крюкова отказывается от встреч с ним, опасаясь за свою безопасность.
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Вечером 15 декабря Регина Крюкова стояла рядом со своим скутером. В этот момент к ней подошёл Магомед Нуров. Со слов девушки, мужчина предложил ей «прокатиться и развлечься», а потом начал поднимать её футболку.
Девушка рассказала в сети об инциденте. По её словам, мужчина продолжил угрожать ей. В одном из телефонных разговоров Нуров якобы сказал Крюковой, что «уже попадал в ментуру и не боится последствий».
Девушка обратилась в полицию и посольство. Мужчине выписали штраф в размере 1000 бат (2700 рублей) и запретили связываться с Крюковой. При этом Нуров пытается снова поговорить с женщиной. Крюкова отказывается от встреч с ним, опасаясь за свою безопасность.
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Мария Фирсова