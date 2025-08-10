В Питере мусоровоз переехал женщину задним ходом и протащил её несколько метров по асфальту
В Санкт-Петербурге мусоровоз переехал женщину, когда осуществлял движение задним ходом. Транспорт не прекратил движение мгновенно, протащив жертву еще несколько метров. Инцидент, попавший на видео, закончился смертью пострадавшей. Об этом пишет издание 78.ru со ссылкой на источники.
Трагедия случилась утром на Парфёновской улице у дома 11к1. Водитель мусоровоза сдавал задним ходом. Он не заметил женщину, которой на вид было примерно 50 лет. Она шла в наушниках. Будущая жертва не подозревала об угрозе для своей жизни, поэтому оказалась в опасной зоне. После наезда на человека мусоровоз какое-то время продолжал движение, протащив пострадавшую по асфальту.
Женщина умерла не сразу, ее успели доставить в больницу. Однако позже она скончалась от полученных тяжелых травм. Личность погибшей устанавливается.
В пресс-службе НЭО уточнили, что водитель мусоровоза перед сменой прошел медицинский осмотр, а транспортное средство было технически исправно. Компания-владелец мусоровоза оказывает содействие следствию.
Читайте также: