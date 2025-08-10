В Питере мусоровоз переехал женщину задним ходом и протащил её несколько метров по асфальту

10 августа 2025, 01:11

Мусоровоз наехал на шедшую в наушниках женщину в Петербурге, она скончалась

Фото: iStock/Nadya So

В Санкт-Петербурге мусоровоз переехал женщину, когда осуществлял движение задним ходом. Транспорт не прекратил движение мгновенно, протащив жертву еще несколько метров. Инцидент, попавший на видео, закончился смертью пострадавшей. Об этом пишет издание 78.ru со ссылкой на источники.