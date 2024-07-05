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В Екатеринбурге мужчина хотел похитить девочку, которую спасли прохожие

05 июля 2024, 11:56
Фото: istockphoto/blinow61

Фото: istockphoto/blinow61

Неизвестного мужчину, который хотел похитить школьницу, задержали полицейские в Екатеринбурге, ее спасли прохожие, сообщает Telegram-канал Mash.
Все произошло накануне вечером, 4 июля, люди увидели, как злоумышленник заталкивает в свой автомобиль подростка и вызвали правоохранителей. Стражи порядка оперативно приехали, схватив мужчину.

Родители девочки подали заявление. Сейчас рассматривается вопрос об открытии уголовного дела.



В минувшую среду, 3 июля, сообщалось, что полиция задержала человека, который хотел увести ребенка со двора в Люблино. За мальчика вступился курьер, заметивший, что мужчина неопрятного вида повел ребенка в кусты, а затем в неизвестном направлении.

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#россия
#екатеринбург
#полиция
#похищение
#дети
#криминал
#новости
ГКНБ Киргизии обезврежена группировка, планировавшая захватить власть
05 июля 2024, 12:12

Фото: istockphoto/HStocks

Силовиками Кыргызстана обезврежена группировка, планировавшая совершить насильственный захват власти. Об этом сообщили в пресс-центре республиканского Госкомитета нацбезопасности.
«Была пресечена противоправная деятельность деструктивной группы, которая вынашивала планы по осуществлению насильственного захвата власти и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране путем организации массовых беспорядков, сопряженных с гибелью граждан», — сказано в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Самаре на оборонном предприятии. Уточнялось, что задержанный общался с представителями проукраинской организации, выбирал места для совершения теракта, а также готовил самодельные зажигательные устройства.

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#мир
#киргизия
#новости
#криминал
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На Сахалине в лесу неподалёку от села нашли авиабомбу
05 июля 2024, 12:02

Фото: istockphoto/Alex Kochev

На острове Сахалин неподалёку от села Победино строители при проведении подготовительных работ по прокладке газовой трубы обнаружили авиабомбу, предположительно, ФАБ-50. Также рядом лежала миномётная мина.
Для идентификации боеприпасов в Победино выезжали специалисты инженерно-саперного подразделения 68-го армейского корпуса. Об опасной находке сообщили сотрудникам Федерального государственного казённого учреждения «Амурский спасательный центр МЧС России». Из Хабаровска на место вылетел самолёт Ан-72 с двумя специалистами-взрывотехниками на борту. Утром 5 июня они прибыли в островной регион для утилизации авиабомбы и мины, сообщает пресс-служба МЧС.

Место находки было оцеплено. Взрывотехники уничтожили боеприпасы на месте обнаружения. Никто не пострадал. Специалисты МЧС напоминают: при обнаружении предметов, напоминающих боеприпасы, к ним не следует приближаться и, тем более, трогать. О находке необходимо немедленно оповестить экстренные службы.

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#мчс
#боеприпасы
#специалисты
#регион
#служба
#бомба
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Минздрав Нижегородской области: второй человек скончался от ботулизма в РФ
05 июля 2024, 11:37

Фото: istockphoto/airdone

Второй человек скончался от ботулизма в России. Об этом сообщили в Минздраве Нижегородской области.
«Смерть возникла по ряду причин, среди которых ботулизм есть, но эта инфекция не являлась первопричиной», — сказано в сообщении регионального Минздрава.

Также уточняется, что пациента госпитализировали 17 июня в тяжелом состоянии. Первым от ботулизма умер житель Костромы в возрасте 21 года. Он съел салат с фасолью во время поездки в Нижний Новгород.

По данным источников, сейчас в больницах в регионах России, где зафиксирован ботулизм, остается больше 50 человек. Состояние более 20 человек оценивается, как тяжелое, а более десяти подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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#россия
#смерть
#ботулизм
#нижний новгород
#новости
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Женщина избила ребёнка из-за пропажи электронной сигареты и пойдёт под суд
05 июля 2024, 10:39

Фото: istockphoto/fizkes

В Краснодарском крае прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 30-летней местной жительницы и направила материалы дела в суд. Она избила 12-летнюю девочку из-за пропажи электронной сигареты.
Женщина будет обвиняться по статье 115 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью, передаёт издание «Лента.ру». Как установили следователи, девочка пришла в гости к подруге в посёлке Назарово. Затем домой вернулась подвыпившая хозяйка квартиры. Женщина захотела покурить, но не нашла электронную сигарету, которую, как она думала, до этого положила на стол.

Она заподозрила в краже подругу дочери и решила «преподать ей урок». Нетрезвая жительница Кубани повалила девочку на пол и начала избивать её ногами. В результате ребёнок был госпитализирован с множественными травмами.

Девочка рассказала, что теперь получает угрозы. При этом сама нападавшая свою вину не признаёт.

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#следователи
#женщина
#ук
#девочка
#рф
#сигареты
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ФСБ: в Самаре предотвратили теракт на оборонном предприятии
05 июля 2024, 10:34

Фото: istockphoto/irene_rebrova

Теракт на оборонном предприятии предотвратили в Самаре. Об этом сообщили в региональном УФСБ.
«Предотвращен террористический акт на объекте оборонно-промышленного комплекса», — говорится в сообщении.

Открыто уголовное дело по статье о покушении на совершение теракта. Уточняется, что, по данным силовиков, в середине прошлого года самарец переписывался с участником радикальной проукраинской организации, согласившись на совершение диверсионно-террористического акта в регионе.

Чтобы реализовать задуманное, сообщает ФСБ, злоумышленник собирал самодельные зажигательные устройства, а также подбирал и осматривал места для совершения атаки.

«На стадии приготовления к совершению резонансного преступления указанное лицо задержано сотрудниками УФСБ при содействии ОМОН «Утес» управления Росгвардии по Самарской области», — заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что отец экс-депутата Рады Владимира Парасюка Зиновий Парасюк осужден заочно на восемь лет колонии за нападение на консульство РФ во Львове.

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#россия
#фсб
#теракт
#криминал
#новости
#украина
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В Новосибирске подросток из пистолета выстрелил в глаз 11-летнему мальчику
05 июля 2024, 10:31

Фото: istockphoto/undefined undefined

В Новосибирске на спортивной площадке подросток выстрелил из пневматического пистолета в лицо 11-летнему мальчику. Сейчас стрелявшего разыскивает полиция.
Инцидент произошёл в Первомайском районе города, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ. Дети играли в футбол, к ним подошли ребята постарше и попросили принять их в игру, но те отказались, не желая принимать подростков в младшую компанию. Те сначала ушли, но позже вернулись, после чего один из них в упор выстрелил из пневматического пистолета в лицо одному из ребят.

Пострадавшего мальчика госпитализировали. Оказалось, что пулька от пневматики попала в нижнее веко, буквально в миллиметрах от глазного яблока. Сейчас её извлекли, жизни ребёнка ничего не угрожает. Вероятно, зрение ему также удастся сохранить. Поскольку подростки после происшествия скрылись, родители потерпевшего обратились в полицию. Проводится проверка с целью выяснения всех подробностей инцидента, стрелявшего разыскивают.

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#происшествия
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Мосгорсуд: Зиновий Парасюк заочно осужден на восемь лет колонии общего режима
05 июля 2024, 10:18

Фото: istockphoto/AMilkin

За нападение на российское консульство во Львове заочно осудили Зиновия Парасюка — отца экс-нардепа Верховной рады Владимира Парасюка. Это следует из приговора Мосгорсуда. Парасюку вменяли нападение на служебные помещения, которые пользуются международной защитой, с целью осложнить международные отношения.
«Суд признал виновным Парасюка З. А. и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет в колонии общего режима», — сказано в приговоре.

Уточняется, что приговор вступает в силу после того, как Парасюк будет задержан или экстрадирован в Россию.

Ранее сообщалось об опровержении информации судом об удовлетворении иска Генпрокуратуры против бизнесмена Юрия Шефлера.

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#суд
#криминал
#украина
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Взяла в заложники и опоила таблетками: Жительница Краснодара убила двоих коллег
05 июля 2024, 10:13

Фото: iStock/Diy13

В Краснодаре женщина пришла в гости к коллегам и опоила их смертельными таблетками, об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.
По информации СМИ, 45-летняя кладовщица с хлебозавода № 6 никогда не ладила с коллегами. 3 июля она без приглашения заявилась в гости к одной из сотрудниц предприятия, где та сидела с другой коллегой. Незваная гостью с порога начала угрожать женщина, наставив на них игрушечный пистолет, а затем дала им неизвестные таблетки и заставила выпить их. После употребления вещества обе женщины скончались.

После убийства коллег кладовщица позвонила своей начальнице и пригласила её заглянуть в гости: она должна была стать следующей жертвой. Однако в этот момент в квартиру ворвалась полиция.

Подозреваемая находится под стражей, ей грозит до 20 лет лишения свободы.

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#краснодарский край
#убийство
#полиция
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NYT: хакеры взломали секретные переписки разработчиков ChatGPT
05 июля 2024, 09:47

Фото: istockphoto / gorodenkoff

Хакеры получили доступ к конфиденциальной переписке в компании OpenAI, которая занимается разработкой ChatGPT, сообщило издательство The New York Times.
В начале прошлого года неизвестный хакер получил доступ к внутренним системам обмена сообщениями американской компании OpenAI. Он похитил данные об искусственном интеллекте, которые, по мнению некоторых сотрудников, могут представлять угрозу национальной безопасности США.

«В переписке сотрудники OpenAI обсуждали новейшие технологии в области искусственного интеллекта. Однако ему не удалось получить доступ к системам компании, где хранятся наработки в этой сфере.Руководители OpenAI сообщили о краже секретной переписки во время общего собрания в офисе компании в Сан-Франциско в апреле прошлого года», — сообщили в издании.

После утечки переписок сотрудники IT-компании опасались, что их разработки станут доступны Китаю. Но руководство OpenAI не считает это угрозой, считая, что хакер действовал самостоятельно и не был связан с иностранным правительством.

По данным газеты, технический менеджер Леопольд Ашенбреннер выразил мнение, что компания не предприняла достаточных мер для защиты своих секретов от кражи китайским правительством и другими оппонентами. Его уволили, но он считает это политически мотивированным.

Компания заявила, что увольнение не связано с версией Ашенбреннера.

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