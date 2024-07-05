В Екатеринбурге мужчина хотел похитить девочку, которую спасли прохожие

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Неизвестного мужчину, который хотел похитить школьницу, задержали полицейские в Екатеринбурге, ее спасли прохожие, сообщает Telegram-канал Mash.
Все произошло накануне вечером, 4 июля, люди увидели, как злоумышленник заталкивает в свой автомобиль подростка и вызвали правоохранителей. Стражи порядка оперативно приехали, схватив мужчину.
Родители девочки подали заявление. Сейчас рассматривается вопрос об открытии уголовного дела.
В минувшую среду, 3 июля, сообщалось, что полиция задержала человека, который хотел увести ребенка со двора в Люблино. За мальчика вступился курьер, заметивший, что мужчина неопрятного вида повел ребенка в кусты, а затем в неизвестном направлении.
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Родители девочки подали заявление. Сейчас рассматривается вопрос об открытии уголовного дела.
В минувшую среду, 3 июля, сообщалось, что полиция задержала человека, который хотел увести ребенка со двора в Люблино. За мальчика вступился курьер, заметивший, что мужчина неопрятного вида повел ребенка в кусты, а затем в неизвестном направлении.
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Никита Кротов