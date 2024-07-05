Минздрав Нижегородской области: второй человек скончался от ботулизма в РФ

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Второй человек скончался от ботулизма в России. Об этом сообщили в Минздраве Нижегородской области.
«Смерть возникла по ряду причин, среди которых ботулизм есть, но эта инфекция не являлась первопричиной», — сказано в сообщении регионального Минздрава.
Также уточняется, что пациента госпитализировали 17 июня в тяжелом состоянии. Первым от ботулизма умер житель Костромы в возрасте 21 года. Он съел салат с фасолью во время поездки в Нижний Новгород.
По данным источников, сейчас в больницах в регионах России, где зафиксирован ботулизм, остается больше 50 человек. Состояние более 20 человек оценивается, как тяжелое, а более десяти подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
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Никита Кротов