Interia: В ВСУ рассказали о проблемах в ДНР из-за тактики российских войск

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Украинские войска испытывают серьёзные проблемы в ДНР из-за тактики Вооружённых сил РФ. Об этом заявил представитель группировки ВСУ «Хортица».
В разговоре с изданием Iteria он отметил, что интенсивность обстрелов со стороны российских войск не уменьшилась. Также продолжаются атаки российских пехотных подразделений. Украинский офицер рассказал, что российские бойцы рассредоточиваются небольшими группами вокруг своих позиций и проводят массированные атаки с разных направлений, в то время как артиллерия и дроны-камикадзе «Ланцет» отвлекают внимание обороняющихся украинцев.
По словам представителя ВСУ, наиболее сложная обстановка для украинских войск складывается вокруг Часова Яра. Понимая стратегическую важность этого населённого пункта, российские войска сосредоточили на этом участке большое количество боевой техники, а также ударных дронов новейших модификаций.
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Александр Бойцов