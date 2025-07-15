Владельца 17 собак, загрызших женщину в Самосырово, осудят в Казани

15 июля 2025, 18:12

Фото: istockphoto/amnat jomjun

Владельца 17 собак, напавших на женщину на производственной базе в Самосырово, осудят в Казани. Об этом пишет РБК со ссылкой на старшего помощника главы СУСК РФ по Татарстану Андрея Шептицкого.





Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи считают, что стая собак беспрепятственно гуляла без присмотра ввиду отсутствия ограждений.





«Животные вели себя агрессивно, представляли опасность для граждан, о чем обвиняемому было известно», — отметили в ведомстве.

