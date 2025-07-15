Владельца 17 собак, загрызших женщину в Самосырово, осудят в Казани
Владельца 17 собак, напавших на женщину на производственной базе в Самосырово, осудят в Казани. Об этом пишет РБК со ссылкой на старшего помощника главы СУСК РФ по Татарстану Андрея Шептицкого.
Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи считают, что стая собак беспрепятственно гуляла без присмотра ввиду отсутствия ограждений.
«Животные вели себя агрессивно, представляли опасность для граждан, о чем обвиняемому было известно», — отметили в ведомстве.В региональной прокуратуре добавили, что обвиняемый не обеспечил безопасность граждан и не предотвратил причинения вреда их здоровью и жизни.