Задержаны участники драки у канатной дороги в Сочи

15 июля 2025, 17:36

Четырех туристов задержали за драку у канатной дороги в Сочи

Фото: iStock/blinow61

Полицейские задержали четырех участников потасовки, которая случилась возле канатной дороги на горнолыжном курорте в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.