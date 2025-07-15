Задержаны участники драки у канатной дороги в Сочи
Полицейские задержали четырех участников потасовки, которая случилась возле канатной дороги на горнолыжном курорте в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.
Как выяснилось, все задержанные — приезжие из Тюмени и Кемеровской области. Мужчины были знакомы друг с другом, но не смогли внятно объяснить причину конфликта. Теперь им грозит административная ответственность — штраф или до 15 суток ареста.
Инцидент, предположительно, произошел в день открытых дверей на курорте «Газпром Поляна», когда проезд на канатных дорогах к вершинам «Лаура» и «Альпика» стоил всего 100 рублей. Это привело к массовому наплыву отдыхающих. Видео драки и столпотворения появились в соцсетях.
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