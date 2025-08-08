Жену Маликова избили после жалоб на зоонасилие
Жена продюсера Андрея Маликова, Любовь Маликова, стала жертвой нападения в собственном доме после того, как выразила недовольство по поводу зоонасилия. Представители продюсера сообщили об этом изданию «Газета.Ru».
По словам Маликова, инцидент произошел 6 августа в Подольске после конфликта с соседями. Он рассказал, что неизвестные люди, среди которых были бритоголовый мужчина и женщина возрастом около 40-45 лет, ворвались в их квартиру. Они схватили его жену за волосы, выволокли на лестничную площадку и начали наносить ей побои. Андрей отметил, что он возвращался домой с встречи и опоздал всего на 10 минут до начала событий. В результате его жена была госпитализирована с многочисленными гематомами и высоким давлением.
Любовь объяснила, что в их дворе она давно замечала птиц с оторванными головами, таких как воробьи, голуби и дрозды. Она рассказала, что на днях увидела, как маленькие девочки приманивают птиц из их кормушек и натравливают на них своего кота. После этого она решила сделать замечание одной из девочек, что и привело к конфликту.
Через 20 минут после этого к ней в квартиру пришли агрессивные нападающие. Женщина задала вопрос о том, кто кормит голубей и сделал замечание ее дочери. Попытавшись закрыть дверь, Любовь столкнулась с тем, что нападавшие ворвались внутрь, схватили ее за волосы и избили на лестничной площадке при детях. Ее дочь Анна смогла отбить мать, применив перцовый баллончик.
После нападения семья подала заявление в полицию, а Любовь Маликова была госпитализирована.
