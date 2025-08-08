Жену Маликова избили после жалоб на зоонасилие

08 августа 2025, 11:19

Продюсер Маликов заявил, что соседи избили его жену из-за замечания о зоонасилии

Фото: Istock/Paul Gorvett

Жена продюсера Андрея Маликова, Любовь Маликова, стала жертвой нападения в собственном доме после того, как выразила недовольство по поводу зоонасилия. Представители продюсера сообщили об этом изданию «Газета.Ru».