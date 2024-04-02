В Екатеринбурге неизвестный расстрелял автомобиль с женщинами и ребенком

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В Екатеринбурге неизвестный выстрелил в автомобиль с двумя женщинами и шестилетним ребенком внутри. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.
Инцидент произошел в автомобиле Skoda Octavia, который двигался по Базовому переулку в сторону «Леруа Мерлен». Возле парка Маяковского в машину прилетел выстрел. В результате пуля разбила стекло в двери со стороны водителя. Семья написала заявление в полицию.
Участники происшествия отделались испугом, их здоровью ничего не угрожает. Ситуацию расследуют сотрудники правоохранительных органов.
В УМВД по Екатеринбургу сообщили, что заявление о повреждении автомобиля принято в отделе полиции № 7.
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Мария Федоровцева