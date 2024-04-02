МВД выявило более 400 причастных к поджогам учреждений в России

Фото: iStock/blinow61
В 2023 году МВД России обнаружило почти 440 человек, связанных с поджогами военкоматов и железнодорожных объектов, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев, пишет 2 апреля «Интерфакс».
«Были приняты меры по выявлению лиц, содействующих диверсионной деятельности и поддерживающих киевский режим. С начала спецоперации мы выявили 438 человек, причастных к нападениям и поджогам административных зданий, включая военкоматы и железнодорожные объекты», — отметил Колокольцев.Он также подчеркнул, что в списке приоритетных задач МВД стоят «противодействие экстремизму, ликвидация деятельности радикальных группировок и предотвращение межрелигиозных и этнических конфликтов».
Читайте также:
Путин дал МВД установки по миграционной политике после теракта в «Крокусе»
Путин перечислил приоритеты в работе МВД
В МВД высказались о наличии чипов в головах террористов из «Крокуса»
Артем Кузьмин