Член ОПГ подорвался на гранате на следующий день после расправы над россиянкой

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Следователи в Петрозаводске раскрыли преступление 2002 года, в результате которого пострадала 23-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.
По версии следствия, вечером в августе 2002 года 22-летний молодой человек посетил друзей в квартире на Лесном проспекте. Позднее он пригласил бывшую подругу на встречу. Во время застолья, после того как гости ушли и хозяева легли спать, между молодым человеком и девушкой произошел конфликт. Она отказалась с ним переспать, после чего он напал на нее и задушил ее. Затем мужчина вывез тело в уединенное место, где его сжег и похоронил.
На следующий день он получил смертельные ранения в результате взрыва гранаты.
Долгое время девушка считалась пропавшей, пока в июне 2023 года расследование не было возобновлено. Во время прослушивания телефонных разговоров ее знакомых правоохранители выявили сообщника преступления. Он признался, что под угрозой помог скрыть улики — вывез из квартиры и сжег диван. Позднее он указал место, где была похоронена жертва.
СК передал дело в суд. Члену ОПГ будут судить посмертно.
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На следующий день он получил смертельные ранения в результате взрыва гранаты.
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Артем Кузьмин