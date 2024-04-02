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В Москве дети играли с огнем на детской площадке и полностью сожгли ее

Детская площадка сгорела дотла в московском Ясенево
02 апреля 2024, 18:24
Фото: iStock/Distortion Media

Фото: iStock/Distortion Media

Детская площадка сгорела дотла в московском Ясенево. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
По информации портала, причиной пожара стали игры детей с огнем. Площадка сгорела полностью.

На опубликованных в сети кадрах с места происшествия видно, как огонь быстро распространяется по всему периметру детской площадки, затем в небо поднимается густой столб дыма.


В результате инцидента никто не пострадал.

Прежде сообщалось, что взрыв и пожар уничтожили гостиницу «Водолей» в Краснодарском крае.

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В Петербурге учитель получила 10 суток ареста за избиение ребенка-инвалида
02 апреля 2024, 18:41

Фото: istockphoto/Giuda90

Педагог коррекционной школы из Санкт-Петербурга получила десять суток административного ареста за нанесение побоев ребенку-инвалиду. Об этом пишет РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу суда.
Представители суда рассказали, что нанесенные педагогом удары, причинили ребенку боль, однако не нанесли вреда здоровью, поэтому действия учительницы квалифицированы, как административное правонарушение.

Напомним, резонансная история произошла в 2023 году. В сети появилась запись разговора, на которой слышно, как учителя говорят о «палке, которую все боятся». После этой записи правоохранители инициировали проверку.

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МВД выявило более 400 причастных к поджогам учреждений в России
МВД: с начала СВО установлены 438 причастных к поджогам учреждений в России
02 апреля 2024, 17:39

Фото: iStock/blinow61

В 2023 году МВД России обнаружило почти 440 человек, связанных с поджогами военкоматов и железнодорожных объектов, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев, пишет 2 апреля «Интерфакс».
«Были приняты меры по выявлению лиц, содействующих диверсионной деятельности и поддерживающих киевский режим. С начала спецоперации мы выявили 438 человек, причастных к нападениям и поджогам административных зданий, включая военкоматы и железнодорожные объекты», — отметил Колокольцев.
Он также подчеркнул, что в списке приоритетных задач МВД стоят «противодействие экстремизму, ликвидация деятельности радикальных группировок и предотвращение межрелигиозных и этнических конфликтов».

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#путин
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Разлившаяся река затопила парк львов под Клином
02 апреля 2024, 17:30

Фото: Istockphoto / Savuti Reserve

Парк-приют «Земля прайда» в городском округе Клин затопило из-за разлива реки Нудоли, сообщается на сайте парка.
«Из-за большого количества снега этой зимой и резкого потепления наш парк затопила рядом находящаяся река. По причине того, что вода практически везде, мы не можем принять вас. Наши животные сейчас находятся в убежищах, в безопасности. Поэтому как минимум до 6 апреля мы не сможем принимать вас в гости», – обращается на сайте руководство парка к посетителям.
Согласно информации на сайте, площадь парка составляет 5 га. В парке содержатся львы, сервалы, верблюды и другие экзотические животные, попавшие туда при разных обстоятельствах.

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#река
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Врачи клиники в Подмосковье организовали канал нелегальной миграции с Украины
02 апреля 2024, 17:27

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Врачи частной медицинской клиники в подмосковной Кашире наладили канал нелегальной миграции с Украины. За время пандемии медики завезли на территорию России десять человек.
В преступной группе из частного диагностического центра состояли три человека: хирург Эмин Коджаев, уролог Джейхун Гулиев и патологоанатом Дмитрий Морозов, передаёт телеграм-канал Mash. Именно последнему пришла в голову идея, как можно подзаработать, используя служебное положение.

Преступники изготовили фальшивые приглашения на лечение и таким образом ввезла на территорию РФ с десяток украинцев. По данным Mash, некоторые из них до сих пор проживают в России и даже сумели получить гражданство.

Врачи к основному заработку «приварили» около 300 тысяч рублей. Но преступный трафик функционировал недолго. Медиков задержали. Все трое стали фигурантами уголовного дела по статье об организации незаконной миграции. Им грозит лишение свободы на срок до семи лет.

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Профессор МАРХИ умер после неудачного падения в московской клинике
SHOT: профессор МАРХИ Муратов скончался после падения в столичной клинике
02 апреля 2024, 16:52

Фото: Istock/PeopleImages

Профессор кафедры «Градостроительство» Московского архитектурного института (МАРХИ) Сергей Муратов умер через четыре дня после визита в столичную клинику, где он упал и ударился головой. Об этом в своём Telegram-канале пишет SHOT.
Как пишет издание, все случилось 26 марта. В этот день 62-летний Муратов находился в клинике, где случайно оступился, упал и ударился головой.

Медики доставили пострадавшего в реанимацию Боткинской больницы. У него выявили ушиб головного мозга, перелом затылочной кости и открытую черепно-мозговую травму. Через четыре дня он скончался. Врачи диагностировали остановку сердца.

Проводится проверка.

О невосполнимой утрате для педагогического сообщества сообщили и на сайте вуза. Муратова описали как талантливого педагога, который очень любил жизнь.

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Десять вагонов сошли с рельсов в Подмосковье

Более 20 человек погибли во время пожара в многоэтажном доме в Стамбуле
#клиника
#россия
#педагоги
#москва
#смерть
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Десять вагонов сошли с рельсов в Подмосковье
Вблизи подмосковного Дмитрова товарный поезд сошел с путей
02 апреля 2024, 16:52

Фото: скриншот из соцсетей

В Подмосковье десять грузовых вагонов сошли с рельсов, сообщил Telegram-канал «112».
Инцидент произошел в городе Дмитров на объездном кольце.

По данным источника, в результате происшествия никто не пострадал.

Предварительная информация указывает на то, что талые воды подмыли насыпь и вызвали смещение путей.

На месте происшествия уже действуют ремонтные бригады.



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Более 20 человек погибли во время пожара в многоэтажном доме в Стамбуле
02 апреля 2024, 16:51

Фото: istockphoto/Distortion Media

В стамбульском районе Шишли на первом этаже 16-этажного дома, где размещался ночной клуб, в результате пожара погибли 25 человек. Заведение в это время было закрыто, там проводился ремонт.
Как сообщает местное издание Hürriyet, клуб закрыли по случаю месяца Рамадан. Воспользовавшись этим, администрация заведения решила провести там ремонт. По словам очевидцев, перед тем, как возникло возгорание, около сцены прозвучал взрыв. Все погибшие — это те, кто занимался ремонтными работами и сотрудники заведения.

В настоящий момент на месте трагедии работают медики, пожарные и правоохранители. Губернатор Стамбула Давуд Гюль сообщил, что состояние ещё трёх пострадавших оценивается как крайне тяжёлое. Власти пока не подтвердили информацию о взрыве перед началом пожара.

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#медики
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Количество пострадавших после атаки БПЛА в Татарстане выросло до 13 человек
02 апреля 2024, 15:52

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

Количество пострадавших в результате атаки беспилотников на предприятия в Елабуге и Нижнекамске в Республике Татарстан увеличилось до 13 человек. Среди них двое несовершеннолетних.
Такие данные сообщили в региональном министерстве здравоохранения. В Елабуге и Нижнекамске были атакованы завод и общежитие студентов. По мнению военкоров, для атаки могли быть использованы гражданские легкомоторные самолёты типа Cessna, переделанные под дроны-камикадзе. Это объясняет то, что они смогли преодолеть такое большое расстояние.

Такой же версии придерживается председатель комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Картаполов. Парламентарий пояснил, что такие самолёты имеют преимущество в сравнении с обычными беспилотниками, так как они могут следовать на сверхмалой высоте и их сложнее обнаружить стандартными средствами ПВО.

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#пво
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#беспилотник
#татарстан
#самолет
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Вратарь сборной Армении сбил насмерть двоих человек и скрылся
SHOT: вратарь сборной Армении сбил насмерть двоих человек и уехал
02 апреля 2024, 15:44

Фото: Istock/Motortion

Вратарь сборной Армении по футболу Армен Фишян сбил насмерть госавтоинспектора и водителя, которого тот остановил за нарушение ПДД в Ставропольском крае, а затем скрылся, сообщает SHOT.
Инцидент произошёл утром 23 марта в Ставропольском крае. По данным SHOT, за рулём был футболист Армен Фишян, который летел на внедорожнике в сторону Минеральных Вод. На автодороге «Кавказ» он съехал на разделительную полосу, где сбил сотрудника ДПС и водителя, которого тот остановил, чтобы выписать штраф. Оба погибли на месте.

Для того, чтобы остановить Фишяна, пытавшегося скрыться на авто с транзитными номерами, был введён план «Перехват». Его удалось задержать в 60 километрах от места преступления.

Как пишет канал, во время задержания Фишян заявил, что никого не сбивал, но откуда на машине кровь, объяснить не смог.

Возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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