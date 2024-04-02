В Москве дети играли с огнем на детской площадке и полностью сожгли ее

Фото: iStock/Distortion Media
Детская площадка сгорела дотла в московском Ясенево. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
По информации портала, причиной пожара стали игры детей с огнем. Площадка сгорела полностью.
На опубликованных в сети кадрах с места происшествия видно, как огонь быстро распространяется по всему периметру детской площадки, затем в небо поднимается густой столб дыма.
В результате инцидента никто не пострадал.
Прежде сообщалось, что взрыв и пожар уничтожили гостиницу «Водолей» в Краснодарском крае.
Читайте также:
Пожар на заводе в Хотькове ликвидировали
Пожар на предприятии в Хотькове удалось локализовать
Пожар вспыхнул на территории завода «Электроизолит» в Сергиево-Посадском округе
На опубликованных в сети кадрах с места происшествия видно, как огонь быстро распространяется по всему периметру детской площадки, затем в небо поднимается густой столб дыма.
Прежде сообщалось, что взрыв и пожар уничтожили гостиницу «Водолей» в Краснодарском крае.
Читайте также:
Пожар на заводе в Хотькове ликвидировали
Пожар на предприятии в Хотькове удалось локализовать
Пожар вспыхнул на территории завода «Электроизолит» в Сергиево-Посадском округе
Анастасия Хохлова