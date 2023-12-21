В Петербурге вынесли приговор мужчине, убившем жену и годовалую дочь

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В Санкт-Петербурге вынесли приговор мужчине, который убил свою гражданскую жену и годовалую дочь, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.
Следствие установило, что в октябре 2020 года житель Санкт-Петербурга Максим Якубов поссорился со своей гражданской женой, избил её, а потом бросил их годовалую дочь об кафельный пол. От полученных травм девочка скончалась на месте. Якубов убедил сожительницу не сообщать о смерти ребёнка в полицию. Труп девочки мужчина спрятал в парке.
В феврале 2021 года Якубов вновь поссорился с сожительницей, задушил её, а затем утопил в ванной. Спустя некоторое время он спрятал труп женщины неподалёку от тела их дочери.
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В феврале 2021 года Якубов вновь поссорился с сожительницей, задушил её, а затем утопил в ванной. Спустя некоторое время он спрятал труп женщины неподалёку от тела их дочери.
«С учетом позиции государственного обвинителя Якубову назначено наказание в виде 19 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - прокомментировали ситуацию представители надзорного ведомства.
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Евгения Парфентьева