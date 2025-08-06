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Врачи оторвали младенцу руку во время родов

В Индии врачи оторвали младенцу руку во время родов
Фото: iStock/gorodenkoff

В Индии медики оторвали младенцу руку во время родов, информирует The Times of India.



Инцидент произошел в больнице города Мандикхера. Во время родов из-за грубой врачебной ошибки произошла травматическая ампутация руки.

По словам близких роженицы, женщина столкнулась с грубым и бесчеловечным обращением персонала. Ребенок выжил, его перевели в больницу соседнего города.

Расследованием врачебной ошибки занимается специально созданная комиссия. Согласно данным экспертов, в медучреждении проигнорировали утвержденные протоколы. Уточняется, что врачи нарушили право на жизнь и здоровье, которое гарантировано конституцией страны.

Екатерина Коршунова

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