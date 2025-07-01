Появились подробности изнасилования 10-летнего бутылкой в лагере Красноярского края
Стали известны новые подробности инцидента в детском лагере Красноярского края, где подростки совершили насилие над четвероклассником.
По словам матери пострадавшего, причиной стали неприязненные отношения со старшими ребятами. После отбоя они проникали в комнату мальчика и совершали насилие с использованием бутылки. В результате у ребенка зафиксированы серьезные повреждения.
Как сообщает Baza, возбуждено уголовное дело, подозреваемые — ученики 6-го, 7-го и 8-го классов.
Напомним, трое подростков изнасиловали 10-летнего мальчика в лагере в Красноярском крае.
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