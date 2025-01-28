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В Подмосковье задержали серийного педофила

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Подмосковье задержали серийного педофила. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что 34-летний официально не трудоустроенный Андрей П. искал своих жертв в Орехово-Зуево. Нападать на несовершеннолетних он начал летом прошлого года и продолжал это делать до Нового года. На данный момент доказано совершение насильственных действий в отношении четверых девочек в возрасте от 11 до 14 лет.

Одну из своих жертв он подкараулил в районе трёх часов дня в местном сквере имени Барышникова. Он скрутил девочку и изнасиловал её в кустах.



Правоохранительными органами были возбуждены уголовные дела по статьям об изнасиловании, совершении насильственных действий сексуального характера и развратных действий в отношении несовершеннолетних.

Ранее мужчина уже был судим за грабёж и кражи. После освобождения рецидивист, со слов местных жителей, обманывал пожилых людей. Он втирался к ним в доверие и обворовывал.

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#педофилия
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#орехово-зуево
#подмосковье
#уголовное дело
Полицейский застрелил помилованного Трампом участника штурма Капитолия
28 января 2025, 10:45

Фото: istockphoto/IPGGutenbergUKLtd

В американском штате Индиана полицейский при рядовом досмотре автомобиля застрелил 42-летнего Мэтью Шаттла. В этом не было бы ничего необычного — в США правоохранители не стесняются применять оружие — но убитый оказался одним из трёх участников штурма Капитолия, помилованных президентом Дональдом Трампом.
Об инциденте сообщил телеканал АВС7. Отмечается, что помощник шерифа округа на северо-западе штата остановил автомобиль и попытался задержать водителя за правонарушение, суть которого не раскрывается. После словесных препирательств завязалась потасовка. По информации полиции, у Шаттла было при себе огнестрельное оружие. В ходе стычки полисмен смертельно ранил Шаттла.

Известно, что ранее убитый отбывал срок в тюрьме за несоблюдение правил дорожного движения. Шериф округа обратился в полицейское управление штата с целью инициировать проверку на предмет выяснения, был л факт превышения должностных полномочий и инструкций в действиях офицера полиции.

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#сша
#трамп
#полиция
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Мошенники за несколько дней выманили у пенсионерки из Балашихи 3,5 млн рублей
28 января 2025, 09:18

Фото: istockphoto/IPGGutenbergUKLtd

80-летняя жительница Балашихи отдала телефонным мошенникам 3,5 млн рублей, полицейским удалось задержать курьера банды, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, пенсионерке на мобильный позвонила женщина, представившаяся сотрудницей правоохранительных органов, и сказала, что мошенники пытаются украсть деньги с её банковских счетов. Чтобы помешать им, надо следовать указаниям «сотрудника банка», который с ней свяжется. Лжесотрудник узнал всё о счетах пенсионерки и убедил её передать деньги «инкассатору» — якобы для перевода на безопасный счёт», — говорится в сообщении.
В течение нескольких дней пенсионерка снимала деньги и отдавала курьерам. Общая сумма ущерба составила 3,5 млн рублей. Затем она рассказала об этом своей внучке, и та убедила женщину, что её обманули и надо обратиться в полицию.

Полицейские сумели установить маршрут передвижения последнего курьера и задержали его по месте временного проживания в Москве. Им оказался 24-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Сейчас ведётся розыск остальных участников преступления.

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#балашиха
#мошенники
#мошенничество
#полиция
#криминал
#пенсионерка
#мвд московской области
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В Улан-Удэ осуждена кибермошенница на 6,5 лет за хищение более 139 миллионов рублей
Жительнице Улан-Удэ дали 6,5 года колонии за хищение более 139 миллионов рублей
28 января 2025, 08:23

Фото: iStock/nevodka

Октябрьский районный суд Улан-Удэ приговорил 26-летнюю местную жительницу к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима за участие в организованной преступной группе, занимающейся кибермошенничеством. Об этом сообщила прокуратура Бурятии, пишет РИА Новости.
Согласно материалам дела, женщина была признана виновной в 127 эпизодах мошенничества и 36 фактах кражи с банковских счетов. Преступления были совершены в период с апреля 2020 года, когда она вступила в преступную группу. Ее роль заключалась в привлечении лиц, которые за вознаграждение открывали банковские счета и получали карты, которые затем передавались соучастникам.

Мошенники действовали по схеме: они звонили жертвам, сообщая о попытках списания средств, и предлагали перевести деньги на «безопасные» счета. В результате их действий ущерб был причинен 165 гражданам и составил более 139 миллионов рублей. Суд учел мнение государственного обвинения при вынесении приговора.

Генпрокуратура требует изъять доли компаний у бывшего менеджера «Газпрома» Митюшова. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#деньги
#мошенники
#ущерб
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Генпрокуратура требует изъять доли компаний у бывшего менеджера «Газпрома» Митюшова
Генпрокуратура требует конфисковать заводы экс-менеджера «Газпрома» Митюшова
28 января 2025, 08:03

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Генеральная прокуратура России подала иск с требованием изъять доли в ряде компаний, принадлежащих бывшему топ-менеджеру «Газпрома» Алексею Митюшову, который обвиняется в хищении средств корпорации. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».
В исковом заявлении прокуратура настаивает на передаче в доход государства акций и долей в таких компаниях, как «Салаватнефтемаш», «Салаватский катализаторный завод» и других предприятиях, ранее находившихся в собственности Митюшова.

По информации источников, бывший топ-менеджер покинул Россию и в феврале 2023 года был объявлен в международный розыск. Прокуратура считает, что его пребывание за границей представляет потенциальную угрозу для «Газпрома», поскольку иностранные структуры могут вмешиваться в деятельность связанных с ним заводов.

«Газпром» принял решение сократить почти в два раза центральный аппарат. Таким образом, будут уволены свыше полутора тысяч сотрудников. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Осуждённый по делу Дарьи Дугиной узнал о своей причастности из новостей
28 января 2025, 08:02

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Осуждённый по делу убитой публицистки и политолога Дарьи Дугиной узнал о своей причастности к преступлению из программы новостей. Он изготавливал поддельные документы на машину, на которой передвигалась обвииняемая.
Это стало известно из материалов уголовного дела, с которыми удалось ознакомиться РИА Новости. Напомним, журналистка погибла 20 августа 2022 года в результате подрыва автомобиля на Можайском шоссе под Москвой. Сотрудники ФСБ РФ выяснили, что организовали убийство украинские спецслужбы, а исполнителем является гражданка Украины Наталья Вовк*.

Специалисты ведомства выяснили, что номера машины, которую использовали для слежки за Дугиной, при въезде в Россию были из ДНР, в Москве — казахстанские, а при выезде в Эстонию — украинские. Услышав об этом, один из невольных участников организованной группы и узнал, что делал «липовые» документы для Вовк*. Об этом рассказала жена осуждённого.

«У супруга был заказ на изготовление свидетельства о регистрации транспортного средства Украины… потому что когда в новостях стали об этом говорить, он понял, что свидетельство заказывали у него», — процитированы её показания в материалах дела.

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*внесена в перечень террористов и экстремистов
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#украина
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Стали известны подробности пожара в исследовательском ядерном университете
При пожаре в НИЯУ на Каширском шоссе в Москве пострадавших нет
27 января 2025, 23:43

Фото: iStock/abadonian

При пожаре в Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ на Каширском шоссе в Москве пострадавших нет, в здании дымился вентиляционный шкаф. Об этом сообщил начальник управления предотвращения ЧС в НИЯУ МИФИ Александр Мамнев. По его словам, возгорание ликвидировали еще до прибытия спасателей.
«Площадь возгорания составила 1 кв. м, задымился вентиляционный шкаф. Никто не пострадал», — поделился начальник в беседе с АГН «Москва».
В то же время в кемеровском Киселевске произошел пожар при погрузке отходов в мусоровоз. Как сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на очевидцев, возгорание также удалось ликвидировать без привлечения пожарных.
«Позже автор сообщила, что работникам удалось самостоятельно потушить возгорание, после чего они продолжили работу в штатном режиме. На место, где была куча мусора обслуживающая организация привезла и установила контейнер», — отмечает издание.
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Туристка из Канады в Мексике погибла на пляже на глазах у матери
27 января 2025, 22:05

Фото: istockphoto/lucky-photographer

Туристка из Канады погибла на мексиканском пляже на глазах у матери, пишет Riviera Maya News. Уточняется, что трагедия произошла на курорте Тулум в минувшую субботу, 25 января.
Двое отдыхающих, а также местный торговец бросились спасать уходившую под воду жертву. Вытащив женщину на сушу, ей оказали первую помощь, но тщетно.

Перед этим стало известно, что в Лобне задержана нелегалка, подозреваемая в истязании дочери. Как уточнили в ГСУ СКР по подмосковному региону, возбуждено уголовное дело. Следователи разбираются в причинах произошедшего.

Кроме того, в Азербайджане задержали экс-судью Елену Хахалеву, которая числилась в международном розыске.

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В Лобне задержали нелегальную мигрантку, пытавшую дочь раскалённым железом
27 января 2025, 19:03

Фото: iStock / Alexander Semenov

В Лобне задержали женщину, подозреваемую в истязании дочери. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
Ранее уголовное дело было возбуждено в отношении иностранного гражданина, подозреваемого в истязании девочки. Позднее была установлена причастность к этому преступлению её матери.
«По данным следствия, с января прошлого года супруги, проживающие в Лобне, систематически избивали свою дочь 2012 года рождения. Они также причиняли ей множественные ожоги раскалёнными на огне металлическими предметами по различным частям тела. В ходе расследования установлено, что семья находится на территории России нелегально. В этой связи организована проверка», – говорится в сообщении.
Сейчас с женщиной работают следователи. Её супруга задержали ранее. Следствие ходатайствует перед судом о его аресте.

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#следственный комитет
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Музыкант «Смысловых галлюцинаций» Бурдин находится в СИЗО за нападение с ножом на человека
Shot: музыканту Бурдину грозит до 10 лет тюрьмы за нападение с ножом на человека
27 января 2025, 18:05

Фото: istockphoto/OlFedv

До десяти лет колонии за нападение с ножом на человека грозит сооснователю «Смысловых галлюцинаций» Владимиру Бурдину. Как пишет SHOT, инцидент произошел в ноябре прошлого года.
Сначала музыканта направили на принудительное лечение в психдиспансер Екатеринбурга, а теперь ему предстоит провести за решеткой до 11 февраля. Свердловский областной суд вынес соответствующее постановление.

Похожий случай произошел с Бурдиным в 2017 году. Тогда им был ранен силовик в одном из московских магазинов. Бурдину принадлежит авторство знаменитой композиции «Вечно молодой, вечно пьяный».

Перед этим стало известно о задержании бывшей судьи Елены Хахалевой, которая была в международном розыске.

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