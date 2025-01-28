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В Подмосковье задержали серийного педофила. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что 34-летний официально не трудоустроенный Андрей П. искал своих жертв в Орехово-Зуево. Нападать на несовершеннолетних он начал летом прошлого года и продолжал это делать до Нового года. На данный момент доказано совершение насильственных действий в отношении четверых девочек в возрасте от 11 до 14 лет.
Одну из своих жертв он подкараулил в районе трёх часов дня в местном сквере имени Барышникова. Он скрутил девочку и изнасиловал её в кустах.
Правоохранительными органами были возбуждены уголовные дела по статьям об изнасиловании, совершении насильственных действий сексуального характера и развратных действий в отношении несовершеннолетних.
Ранее мужчина уже был судим за грабёж и кражи. После освобождения рецидивист, со слов местных жителей, обманывал пожилых людей. Он втирался к ним в доверие и обворовывал.
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Одну из своих жертв он подкараулил в районе трёх часов дня в местном сквере имени Барышникова. Он скрутил девочку и изнасиловал её в кустах.
Правоохранительными органами были возбуждены уголовные дела по статьям об изнасиловании, совершении насильственных действий сексуального характера и развратных действий в отношении несовершеннолетних.
Ранее мужчина уже был судим за грабёж и кражи. После освобождения рецидивист, со слов местных жителей, обманывал пожилых людей. Он втирался к ним в доверие и обворовывал.
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Анастасия Чинкова