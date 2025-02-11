«Охать и ахать странно»: Российская чиновница назвала 14-летнюю жертву изнасилования и её родителей виновными в трагедии

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В Туве расследуется серьезное преступление: трое подростков и их сообщник задержаны по подозрению в изнасиловании школьницы, не достигшей 14 лет. При этом пресс-секретарь администрации Кызыла Азиана Тембрель возложила ответственность за произошедшее на пострадавшую и её родителей, заявив, что девушки из неблагополучных семей чаще становятся жертвами. Об этом пишет Telegram-канал «360.ru».
По данным следствия, один из нападавших снимал преступление на видео.
Тембрель, являющаяся советницей главы города, обвинила родителей жертв подобных преступлений в недостаточном воспитании своих детей и злоупотреблении алкоголем, а самих пострадавших — в участии в «вечеринках», которые, по её мнению, провоцируют насилие. Мол, не находи они себе «плохих компаний», их бы не домогались.
Жалобы, негодование и возмущение семей пострадавших и самих жертв Тембрель довольно радикально упростила до «оханья и аханья» в своем Instagram*. Однако после волны критики женщина удалила онлайн-пост и закрыла аккаунт в соцсети.
Несмотря на мягкую формулировку, идейный посыл поста действительно вышел сомнительным — многим пользователем показалось, что своими словами Тембрель частично оправдывает насильников.
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*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Тембрель, являющаяся советницей главы города, обвинила родителей жертв подобных преступлений в недостаточном воспитании своих детей и злоупотреблении алкоголем, а самих пострадавших — в участии в «вечеринках», которые, по её мнению, провоцируют насилие. Мол, не находи они себе «плохих компаний», их бы не домогались.
Жалобы, негодование и возмущение семей пострадавших и самих жертв Тембрель довольно радикально упростила до «оханья и аханья» в своем Instagram*. Однако после волны критики женщина удалила онлайн-пост и закрыла аккаунт в соцсети.
Бывший чемпион по мотогонкам оказался педофилом и сядет на 18 лет за множественные изнасилования 7-летней девочки
Несмотря на мягкую формулировку, идейный посыл поста действительно вышел сомнительным — многим пользователем показалось, что своими словами Тембрель частично оправдывает насильников.
«Скажу лишь одно, зачастую так бывает, что девочки распивают в компаниях и попадают в такие истории. Печально. А виноваты в большинстве своем родители. Как правило, жертвы из неблагополучных семей, где пьют. (...) Охать ахать странно, это всегда было и есть. Поэтому девочек надо учить, воспитывать. За девочками ответственность втрое выше», — написала пресс-секретарь в посте.Реакция властей на заявления чиновницы пока не озвучена.
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*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Мария Моисеева