«Охать и ахать странно»: Российская чиновница назвала 14-летнюю жертву изнасилования и её родителей виновными в трагедии

В Туве расследуется серьезное преступление: трое подростков и их сообщник задержаны по подозрению в изнасиловании школьницы, не достигшей 14 лет. При этом пресс-секретарь администрации Кызыла Азиана Тембрель возложила ответственность за произошедшее на пострадавшую и её родителей, заявив, что девушки из неблагополучных семей чаще становятся жертвами. Об этом пишет Telegram-канал «360.ru».