Вытолкнув из лифта, избил и изнасиловал: СК возбудил дело после нападения на женщину

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Следственный комитет России по Приморскому краю возбудил уголовное дело об изнасиловании с причинением тяжкого вреда здоровью после нападения мужчины на 37-летнюю жительницу города в подъезде жилого дома. Об этом пишет РИА Новости.
Местные Telegram-каналы распространили шокирующее видео с камеры наблюдения, на котором запечатлено, как мужчина выталкивает женщину из лифта и жестоко избивает её в течение нескольких минут, нанося удары ногами по голове. Затем он затаскивает потерпевшую за угол, где, по данным СМИ, совершает насильственные действия.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полиция активно ищет подозреваемого. Потерпевшая была обнаружена без сознания одним из местных жителей.
Следствием возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ, касающейся изнасилования с угрозой убийства или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенного с особой жестокостью. Потерпевшая уже дала показания, назначены судебные экспертизы. расследование продолжается.
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Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полиция активно ищет подозреваемого. Потерпевшая была обнаружена без сознания одним из местных жителей.
Следствием возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ, касающейся изнасилования с угрозой убийства или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенного с особой жестокостью. Потерпевшая уже дала показания, назначены судебные экспертизы. расследование продолжается.
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Дарья Осипова