В Екатеринбурге пациентка заявила о разрыве кишечника после колоноскопии в частной клинике
Пациентка Валентина сообщила, что после колоноскопии в екатеринбургской «Преображенской клинике» ей потребовалась срочная госпитализация из-за повреждения кишечника. Об этом сообщает Ural Mash.
По словам девушки, на обследование она пришла по направлению гастроэнтеролога. Медики искали причину сыпи на лице. Процедуру провели под седацией. Во время осмотра врач заметил полипы и решил удалить один из них, однако в этот момент, как утверждает Валентина, проткнул стенку кишки насквозь. После этого врач установил специальную клипсу на место повреждения и вызвал бригаду скорой помощи. Затем пациентку доставили в городскую больницу №40.
Как рассказала Валентина, в стационаре она провела две недели почти без движения, без еды и воды. Врачи ждали, пока клипса закрепится. Иначе, по ее словам, мог начаться перитонит, а в дальнейшем ей грозила бы калостома. После лечения девушка, по ее утверждению, столкнулась с атрофией мышц спины и ухудшением зрения. В «Преображенской клинике» заявили, что риск повреждения кишечника во время колоноскопии существует у любого пациента, а вызов скорой в такой ситуации считают стандартной мерой предосторожности. Связь между процедурой и жалобами на спину и зрение в медучреждении отвергли.
Колоноскопия — это эндоскопическое исследование толстого кишечника, которое позволяет выявлять воспаления, язвы, полипы и другие изменения слизистой. Процедура часто используется не только для диагностики, но и для малоинвазивного лечения, например удаления полипов, которые в некоторых случаях могут считаться предраковыми образованиями.
Перфорация кишечника относится к редким, но известным осложнениям колоноскопии, особенно если во время обследования проводятся дополнительные манипуляции. Тактика лечения зависит от размера повреждения и состояния пациента: в одних случаях достаточно эндоскопического закрытия дефекта клипсами и наблюдения, в других может потребоваться срочная операция.
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