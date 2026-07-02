В Екатеринбурге пациентка заявила о разрыве кишечника после колоноскопии в частной клинике

02 июля 2026, 09:15

Девушке разорвали кишку на колоноскопии в частной больнице Екатеринбурга

Фото: iStock/Inside Creative House

Пациентка Валентина сообщила, что после колоноскопии в екатеринбургской «Преображенской клинике» ей потребовалась срочная госпитализация из-за повреждения кишечника. Об этом сообщает Ural Mash.