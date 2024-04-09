12-летнего мальчика насквозь прошило осколками при обстреле ВСУ посёлка Климово

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Двенадцатилетнего мальчика прошило насквозь осколками при обстреле ВСУ брянского посёлка Климово. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Мальчик погиб на месте. По информации источника, ещё одна женщина скончалась и три человека пострадали.
Согласно предварительным данным, противник ведет огонь из РСЗО. Местные жители насчитали более 5 прилётов по центру посёлка.
Сообщается, что под обстрел также попали село Поповка и Грайворонский район в Белгородской области.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Согласно предварительным данным, противник ведет огонь из РСЗО. Местные жители насчитали более 5 прилётов по центру посёлка.
Сообщается, что под обстрел также попали село Поповка и Грайворонский район в Белгородской области.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова