МЧС: На востоке Москвы горит трёхэтажное административное здание

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На востоке Москвы возник сильный пожар. Горит трёхэтажное административное здание.
Местом происшествия является столичная улица Юности в Восточном административном округе города Москвы на территории района Вешняки. По сообщению пресс-службы столичного управления МЧС, пожарные уже приступили к ликвидации возгорания. В борьбе с огнём задействованы 35 человек личного состава пожарно-спасательной части и девять единиц специальной техники.
Сведений о пострадавших во время пожара пока не поступало. Причины возникновения возгорания будут установлены позже, когда станут известны результаты пожарно-технической экспертизы.
Накануне пожарные успешно справились с возгоранием утеплителя и кровли здания на юго-востоке Москвы. Сначала они локализовали огонь на площади 300 квадратных метров, а потом полностью его потушили.
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Сведений о пострадавших во время пожара пока не поступало. Причины возникновения возгорания будут установлены позже, когда станут известны результаты пожарно-технической экспертизы.
Накануне пожарные успешно справились с возгоранием утеплителя и кровли здания на юго-востоке Москвы. Сначала они локализовали огонь на площади 300 квадратных метров, а потом полностью его потушили.
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Александр Бойцов