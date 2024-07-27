В Ростове-на-Дону произошел пожар на полигоне бытовых отходов

Фото: iStock/OlgaMiltsova
В Ростове-на-Дону загорелась строительная площадка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Уточняется, что огнём охвачены мусор, а также грейдер и строительный вагончик. Согласно данным ведомства, на месте работают 55 специалистов и 27 единиц техники.
В настоящее время пламя распространилось на площади двух тыс. кв. метров. Информация о пострадавших не поступала.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва на предприятии по добыче газа на Восточно-Уренгойском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе погиб один человек. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
«112»: число погибших при взрыве баллона в многоэтажке Ульяновска выросло до 3
«МК»: загоревшимся на Красной площади оказался президент ЦНИИ «Волна» Арсеньев
Пожар вспыхнул на украинском заводе «Арселор миттал Кривой Рог»
В настоящее время пламя распространилось на площади двух тыс. кв. метров. Информация о пострадавших не поступала.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва на предприятии по добыче газа на Восточно-Уренгойском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе погиб один человек. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
«112»: число погибших при взрыве баллона в многоэтажке Ульяновска выросло до 3
«МК»: загоревшимся на Красной площади оказался президент ЦНИИ «Волна» Арсеньев
Пожар вспыхнул на украинском заводе «Арселор миттал Кривой Рог»
Екатерина Коршунова