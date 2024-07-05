Тетюхин: Неучастие сборной России в ОИ-2024 не трагедия для нас

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Олимпийский чемпион 2012 года по волейболу Сергей Тетюхин высказал мнение о том, что отсутствие России на Олимпиаде-2024 в Париже не станет трагедией для нашей страны и никак не повлияет на развития российского спорта.
Он также поделился тем, что почти не следит за мировыми матчами, проходящими без участия РФ.
Ранее заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что рад тому, что российских теннисистов допустили до Олимпиады-2024 в Париже.
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«Как повлияет на Россию неучастие в Олимпиаде? На развитие точно никак. Переживём и будем развиваться самостоятельно. Для российского волейбола это не трагедия, крест нельзя ставить. Мы идём планомерно своим путём. Понятно, что сейчас не хватает международных стартов, но тем не менее», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Тетюхин.
Ранее заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что рад тому, что российских теннисистов допустили до Олимпиады-2024 в Париже.
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Мелисса Тимофеева