В Екатеринбурге предстал перед судом пенсионер, убивший 28-летнего медбрата

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В Екатеринбурге Свердловский областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении 66-летнего Геннадия Казакова. Пенсионера обвиняют в расправе над 28-летним медбратом Степаном Шабуровым, пишет «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу суда.
В суде пожилой мужчина заявил, что его поступок был неумышленным и он не хотел этого делать. Казаков также принёс извинения и соболезнования матери Степана Шабурова. Суд продлил обвиняемому арест до 26 мая.
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