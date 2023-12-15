Двоих полицейских в Домодедово подозревают в краже 10 млн рублей из багажа

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В московском аэропорту Домодедово полицейских заподозрили в краже денег из чемоданов, которые были оставлены в комнате для невостребованного багажа. Об этом пишет Телеграм-канал Baza.
Сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». В ходе проверки удалось выяснить, что оставленная полицейскими пломба на багаже не была вскрыта, поэтому в краже заподозрили их самих. В настоящее время двое капитанов полиции являются главными подозреваемыми.
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