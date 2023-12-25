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В Екатеринбурге пропал 19-летний парень, нуждающийся в медицинской помощи

25 декабря 2023, 05:39
Фото: iStock/matth_be

Фото: iStock/matth_be

В Екатеринбурге пропал 19-летний Сергей Муратов, местонахождение которого остаётся неизвестным с 24 декабря. В региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт» отметили, что молодой человек нуждается в медицинской помощи. Об этом пишет URA.RU.
«Помогите найти человека! Пропал Муратов Сергей Олегович, 19 лет (2004 г. р.) район Чкаловский, город Екатеринбург. С 24 декабря 2023 года его местонахождение неизвестно. Нуждается в медицинской помощи. Может находиться в вашем районе», — говорится в публикации поискового отряда во «Вконтакте».

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МВД: Четыре человека погибли в ДТП под Ростовом
25 декабря 2023, 03:49

Фото: iStock/Motortion

В результате лобового столкновения двух автомобилей на трассе Ростов — Волгодонск погибли четыре человека. Ещё один участник ДТП получил травмы, пишут «Известия» со ссылкой на ГУ МВД по Ростовской области.
Предварительно, водитель Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Kia Cerato, двигающимся навстречу. Оба водителя и по одному из пассажиров каждой машины в результате ДТП скончались. Пострадавшую пассажирку KIA доставили в больницу.

Причины трагического происшествия в настоящее время уточняются.



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Умер писатель-фантаст Николай Ютанов
25 декабря 2023, 00:58

Фото: iStock/Marat Musabirov

Сотрудник Санкт-Петербургского филиала Института истории естествознания и техники им. Вавилова Андрей Ермолаев сообщил, что российский писатель-фантаст, основатель издательства Terra Fantastica Николай Ютанов скончался на 65 году жизни.
«Не сумев победить болезнь сердца, скончался писатель-фантаст, издатель, астроном и футуролог Николай Ютанов. Всего месяц назад ему исполнилось 64 года», — написал друг писателя на своей странице «ВКонтакте».

Ермолаев добавил, что Ютанов является выходцем из литературного семинара Бориса Стругацкого. Он написал такие книги, как «Путь обмана» и «Оборотень».

«Однако намного больше он знаменит как создатель издательства Terra Fantastica, долгое время являвшегося одним из законодателей мод в издании фантастической литературы», — подчеркнул Андрей Ермолаев.

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В Пскове трое школьников закидали Вечный огонь снегом — МВД
25 декабря 2023, 00:27

Фото: iStock/Paha_L

В Пскове трое школьников закидали снегом Вечный огонь, их личности установлены правоохранителями. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.
Уточняется, что школьники кинули в Вечный огонь на площади Победы несколько снежных глыб, из-за чего пламя мемориала потухло.

«По камерам видеонаблюдения сотрудникам ППСП удалось установить личности участников инцидента. Ими оказались трое подростков 2012 и 2013 годов рождения», — проинформировали в пресс-службе.

Несовершеннолетних доставили в городской отдел полиции, туда же экстренно вызвали родителей школьников.

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#школьники
#чп
#вечный огонь
#полиция
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В Мурманской области произошло ЧП на территории причала ФГУП «Атомфлот»
МЧС: В Мурманской области произошло ЧП на территории причала ФГУП «Атомфлот»
25 декабря 2023, 00:21

Фото: iStock/geyzer

В Мурманской области на территории причала ФГУП «Атомфлот» произошло ЧП. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
«В ГУ МЧС России по Мурманской области поступило сообщение о происшествии на территории причала ФГУП "Атомфлот", к месту выдвинулись экстренные службы. Дальнейшая информация уточняется», — цитирует агентство сообщение ведомства.

Подробности произошедшего в настоящее время устанавливаются.

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«Положим рядом с женой»: Потерявший супругу в ДТП уральский блогер начал получать угрозы
Уральскому блогеру, потерявшему жену в ДТП с автобусом, угрожают убийством — E1
24 декабря 2023, 23:51

Фото: iStock/Dzurag

Блогеру Александру Лещёву из города Краснотурьинск Свердловской области, потерявшему жену в страшном ДТП с автобусом в ноябре, стали поступать угрозы. Сам мужчина уверен, что из-за попыток добиться справедливости с ним хотят расправиться, пишет E1.RU.
Супруга Лещёва погибла в страшном ДТП на Серовском тракте. Междугородний автобус, на котором ехала женщина, снесло в кювет.

Блогер уверен, что авария произошла из-за лысой резины. Он потребовал посадить директора транспортной компании. Лещёв много раз заявлял, что намерен добиться справедливости, а спустя время ему стали поступать сообщения с угрозами.

«Лещ, ещё раз на Е1 напишешь, рядом лежать будешь, понял? Чмо деревенское», — цитирует издание текст одного из сообщений.

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#дтп
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#авария
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#женщина
#блогер
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В многоэтажном доме в Сочи раздался взрыв
Взрыв произошёл в многоэтажном доме на улице Трубачева в Сочи
24 декабря 2023, 21:53

Фото: iStock/Standart

В многоэтажном доме в Сочи раздался взрыв. По предварительной информации, это произошло из-за утечки газа. Об этом сообщили в 112.
Согласно информации источника, среди пострадавших мужчина и женщина. Сообщается, что инцидент произошел на Трубачёва, 26.

Балконы двух квартир на пятом и шестом этажах уничтожены. Все жильцы дома эвакуированы.

Ранее сообщалось, что 20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. Обрушились 3, 4 и 5 этажи.

По предварительной оценке повреждены десять квартир. Погибли два человека. СК РФ возбудил уголовное дело по факту происшествия.

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#взрыв
#инцидент
#дома
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#сочи
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Сторонники оппозиции в Сербии пытаются сломать двери городской администрации
24 декабря 2023, 21:45

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Сторонники оппозиции в Сербии, которые несогласны с итогами прошедших 17 декабря выборов, окружили здание городской администрации в Белграде. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации источника, протестующие совершили попытку сломать двери, а также зажгли файеры. Отмечается, что участники протеста разбили окно, куда стали бросать камни и мусор. ​Также ​наносится вред камерам видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что лидеры оппозиционного блока «Сербия против насилия», не согласные с результатами муниципальных выборов в Белграде, отказались покинуть здание муниципальной избирательной комиссии и объявили голодовку.

Напомним, согласно данным Республиканской избирательной комиссии, коалиция президента Сербии Александра Вучича лидирует с поддержкой в 53,81%. Следом идёт блок прозападной оппозиции с 14,46%.

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#протесты
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Lamborgini Urus насмерть сбил человека возле ТЦ «Метрополис» в Москве
112: Lamborgini Urus насмерть сбил человека на Ленинградском шоссе в Москве
24 декабря 2023, 20:44

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Lamborgini Urus насмерть сбил человека возле ТЦ «Метрополис» на Ленинградском шоссе в Москве. Об этом сообщает 112.
По предварительной информации, за рулем находилась 33-летняя владелица сети салонов красоты Grushka Алена Грушка. Авария произошла в районе восьми вечера.

Сообщается, что мужчина перебегал дорогу в неположенном месте, Грушка не успела затормозить. На данный момент на месте работают оперативные службы.

Обстоятельства трагедии выясняются. Участок дороги в районе 19-го дома на Ленинградском шоссе временно перекрыт.

Ранее сообщалось, что в результате аварии на внешней стороне 49-го километра МКАД в Москве, где столкнулись четыре автомобиля, погибли два человека.

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#дороги
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#дома
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В Тюмени на тренера батутного центра возбуждено 10 уголовных дел о педофилии
24 декабря 2023, 19:21

Фото: istockphoto/galitskaya

В отношении тюменского тренера батутного центра возбуждено 10 уголовных дел о надругательствах над детьми.
РЕН ТВ сообщает, что тренер-педофил совершал действия сексуального характера по отношению к малолетним в помещении торгового центра.

В августе 2023 года тренер изнасиловал ученицу 6 класса в своей квартире.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленника задержали в августе 2023 года. 1 сентября судом было удовлетворено ходатайство следствия. Мужчина отправлен в СИЗО.

Ранее в Екатеринбурге из спецшколы №124 сбежал 16-летний парень, обвиняемый в сексуальном насилии над воспитанниками той же школы.

URA.RU пишет, что юноша покинул спецшколу и скрылся. При этом он находится под подпиской о невыезде. Мужчина объявлен в розыск.

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В Петербурге мигранта подозревают в изнасиловании четвероклассницы

В Екатеринбурге из спецшколы сбежал школьник, обвиняемый в сексуальном насилии
#дети
#подростки
#насилие
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