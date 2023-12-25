В Екатеринбурге пропал 19-летний парень, нуждающийся в медицинской помощи

В Екатеринбурге пропал 19-летний Сергей Муратов, местонахождение которого остаётся неизвестным с 24 декабря. В региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт» отметили, что молодой человек нуждается в медицинской помощи. Об этом пишет URA.RU.