В Екатеринбурге пропал 19-летний парень, нуждающийся в медицинской помощи

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В Екатеринбурге пропал 19-летний Сергей Муратов, местонахождение которого остаётся неизвестным с 24 декабря. В региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт» отметили, что молодой человек нуждается в медицинской помощи. Об этом пишет URA.RU.
«Помогите найти человека! Пропал Муратов Сергей Олегович, 19 лет (2004 г. р.) район Чкаловский, город Екатеринбург. С 24 декабря 2023 года его местонахождение неизвестно. Нуждается в медицинской помощи. Может находиться в вашем районе», — говорится в публикации поискового отряда во «Вконтакте».
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