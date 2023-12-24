В Нижнем Новгороде пропала 14-летняя девочка, ушедшая из дома без верхней одежды

Фото: istockphoto/Andrey Zhuravlev
В Нижнем Новгороде почти сутки ищут 14-летнюю девочку, которая ушла из дома без верхней одежды.
«НГС» сообщает, что 23 декабря 14-летняя Мария Романова ушла из дома на улице 40 лет Победы в одном платье. В руках она несла большие пакеты. Позже выяснилось, что в пакетах были пуховик и рюкзак.
Ориентировка на несовершеннолетнюю опубликована в группе поискового отряда «Рысь» во «ВКонтакте».
Сообщается, что в последний раз близкие заметили школьницу днём 23 декабря.
Сегодня волонтеры опубликовали в соцсетях новое фото с камеры видеонаблюдения. Там видно, что девушка уже одета в черный пуховик.
Поиски продолжают.
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Ориентировка на несовершеннолетнюю опубликована в группе поискового отряда «Рысь» во «ВКонтакте».
Сегодня волонтеры опубликовали в соцсетях новое фото с камеры видеонаблюдения. Там видно, что девушка уже одета в черный пуховик.
Поиски продолжают.
Читайте также:
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Мария Фирсова