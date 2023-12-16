В Екатеринбурге пропал тихий подросток, который ушёл за книгами

Фото: istockphoto/Alexey Surgay
В Екатеринбурге подросток отправился в школу за учебниками без телефона и не вернулся домой.
Е1 пишет, что парень пропал 7 декабря. Сейчас о его местонахождении ничего неизвестно. В день исчезновения 15-летний юноша пошёл в школу без телефона. Больше никто его не видели. Ранее появлялась информация, что школьник сел в машину к незнакомцу. Официального подтверждения эти данные не нашли.
Сообщается, что пропавший воспитывается в многодетной семье. Накануне пропажи у него не было каких-либо конфликтов. Парень никогда не сбегал из дома. У него не было проблем с родителями. Записки после пропажи не обнаружили.
Когда юношу видели в последний раз, он был одет в черную куртку, спортивные штаны. Также на нём была вязаная шапка.
Волонтеры и полиция продолжают искать школьника.
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Сообщается, что пропавший воспитывается в многодетной семье. Накануне пропажи у него не было каких-либо конфликтов. Парень никогда не сбегал из дома. У него не было проблем с родителями. Записки после пропажи не обнаружили.
Волонтеры и полиция продолжают искать школьника.
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Мария Фирсова