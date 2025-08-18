Названа сумма, за которую София Ротару может согласиться выступить в России

18 августа 2025, 17:56

Продюсер Дворцов рассказал, какой гонорар запросит Ротару за концерт в РФ

София Ротару (Фото: Instagram* / @sofiarotaru.official)

На фоне появившихся в СМИ слухов о возможных гастролях Софии Ротару в России, Общественная Служба Новостей обратилась за комментарием к продюсеру Сергею Дворцову.





Он оценил вероятность возвращения певицы на российскую сцену и назвал сумму, за которую, по его мнению, она могла бы согласиться выступить.



Дворцов считает маловероятным, что Ротару решится приехать в Россию в нынешней политической обстановке. По его словам, если артистка и согласится на концерт, то только за очень высокий гонорар — от 10 до 20 миллионов рублей за выступление.





«Сейчас не думаю, что она захочет приехать сюда. А если даже посетит Россию, то только за баснословный гонорар, который будет в размере 10–20 миллионов рублей за один концерт», — отметил он.

«Соответственно, теперь у неё в России ничего не осталось. То есть ей захотелось полностью от нас избавиться», — добавил Дворцов.

«Вопрос в другом: нужны ли её песни россиянам или антироссийская риторика ничего, кроме гнева, не вызовет?» — задался вопросом продюсер.