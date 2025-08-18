Названа сумма, за которую София Ротару может согласиться выступить в России
Продюсер Дворцов рассказал, какой гонорар запросит Ротару за концерт в РФ
На фоне появившихся в СМИ слухов о возможных гастролях Софии Ротару в России, Общественная Служба Новостей обратилась за комментарием к продюсеру Сергею Дворцову.
Он оценил вероятность возвращения певицы на российскую сцену и назвал сумму, за которую, по его мнению, она могла бы согласиться выступить.
Дворцов считает маловероятным, что Ротару решится приехать в Россию в нынешней политической обстановке. По его словам, если артистка и согласится на концерт, то только за очень высокий гонорар — от 10 до 20 миллионов рублей за выступление.
«Сейчас не думаю, что она захочет приехать сюда. А если даже посетит Россию, то только за баснословный гонорар, который будет в размере 10–20 миллионов рублей за один концерт», — отметил он.Продюсер также прокомментировал отношение публики к исполнительнице. Он напомнил, что Ротару продала всю свою недвижимость в России, и это, по его мнению, говорит о том, что она не планирует возвращаться.
«Соответственно, теперь у неё в России ничего не осталось. То есть ей захотелось полностью от нас избавиться», — добавил Дворцов.По его словам, к артистке в России сейчас двойственное отношение: около 30% аудитории всё ещё остаются её поклонниками, однако 70% настроены негативно.
«Вопрос в другом: нужны ли её песни россиянам или антироссийская риторика ничего, кроме гнева, не вызовет?» — задался вопросом продюсер.Он подчеркнул, что большинство зрителей вряд ли захотят идти на концерт некогда любимой певицы.