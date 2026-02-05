В Петербурге арестовали девушку за поджог пункта сбора гуманитарной помощи
Выборгский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Елизавете Неуступовой, обвиняемой по делу о теракте. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.
По версии следствия, 4 февраля девушка подожгла две бутылки с горючей смесью и бросила их в подвальное помещение жилого многоквартирного дома на Кантемировской улице, 31. В подвале находился волонтерский пункт сбора гуманитарной помощи «Спасем Донбасс». После этого в помещении начался пожар.
Обвинение Неуступовой предъявили 5 февраля. Ей вменяют ч. 1 ст. 205 УК РФ («террористический акт»). В суде девушка признала вину и раскаялась. Срок ареста установили до 3 апреля 2026 года.
