В Москве на Радиальной улице обнаружили тела мужчины и женщины
На юге Москвы в квартире жилого дома на Радиальной улице обнаружили тела мужчины и женщины. Подробности сообщает РЕН ТВ.
На место происшествия сразу же прибыли сотрудники полиции. Для входа в квартиру правоохранители вскрыли дверь. В этой процедуре участвовал родственник погибшей женщины. Он сообщил журналистам, что у него ещё нет точной информации о случившемся.
«Мы ещё не знаем, насильственная смерть была или нет, нам ничего не сказали», — заявил мужчина.Следователи устанавливают точную причину смерти. По одной из версий, девушка могла умереть во сне.
Ранее в Москве из НИКИ Вельтищева эвакуировали детей после сообщений о едком запахе.