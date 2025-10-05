Достижения.рф

В Москве на Радиальной улице обнаружили тела мужчины и женщины

Фото: Istock/Artem_Furman

На юге Москвы в квартире жилого дома на Радиальной улице обнаружили тела мужчины и женщины. Подробности сообщает РЕН ТВ.



На место происшествия сразу же прибыли сотрудники полиции. Для входа в квартиру правоохранители вскрыли дверь. В этой процедуре участвовал родственник погибшей женщины. Он сообщил журналистам, что у него ещё нет точной информации о случившемся.

«Мы ещё не знаем, насильственная смерть была или нет, нам ничего не сказали», — заявил мужчина.
Следователи устанавливают точную причину смерти. По одной из версий, девушка могла умереть во сне.

Ольга Щелокова

