В Москве на Радиальной улице обнаружили тела мужчины и женщины

05 октября 2025, 07:43

Фото: Istock/Artem_Furman

На юге Москвы в квартире жилого дома на Радиальной улице обнаружили тела мужчины и женщины. Подробности сообщает РЕН ТВ.





На место происшествия сразу же прибыли сотрудники полиции. Для входа в квартиру правоохранители вскрыли дверь. В этой процедуре участвовал родственник погибшей женщины. Он сообщил журналистам, что у него ещё нет точной информации о случившемся.

«Мы ещё не знаем, насильственная смерть была или нет, нам ничего не сказали», — заявил мужчина.