В российском городе пьяный парень угнал скорую и попался в пробке из-за ДТП

05 октября 2025, 07:54

В Красноярске полиция задержала пьяного угонщика скорой помощи

Фото: Istock/maxim4e4ek

В Красноярске полиция задержала молодого человека 2002 года рождения за угон машины скорой помощи. Автомобиль пропал с парковки больницы на улице Карла Маркса. Об этом сообщает региональный главк МВД России.





Установлено, что мужчина действовал в состоянии алкогольного опьянения. При выезде он повредил шлагбаум.

«На улице злоумышленник не смог объехать ДТП с большегрузом. Один из участников аварии обратил внимание на странное поведение водителя», — уточнили в ведомстве.