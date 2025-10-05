В российском городе пьяный парень угнал скорую и попался в пробке из-за ДТП
В Красноярске полиция задержала пьяного угонщика скорой помощи
В Красноярске полиция задержала молодого человека 2002 года рождения за угон машины скорой помощи. Автомобиль пропал с парковки больницы на улице Карла Маркса. Об этом сообщает региональный главк МВД России.
Установлено, что мужчина действовал в состоянии алкогольного опьянения. При выезде он повредил шлагбаум.
«На улице злоумышленник не смог объехать ДТП с большегрузом. Один из участников аварии обратил внимание на странное поведение водителя», — уточнили в ведомстве.Проезжавший наряд Росгвардии задержал угонщика. Освидетельствование показало 1.039 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Задержанный не смог объяснить свои действия.
Полиция составила протоколы о нарушениях ПДД и возбудила уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
