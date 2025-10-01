Достижения.рф

В Екатеринбурге распылили неизвестное вещество в школе — пострадали 12 детей

В екатеринбургском лицее 12 школьников отравились неизвестным веществом
Фото: Istock / StockImages_AT

В Екатеринбурге сразу 12 школьников пострадали после инцидента с распылением неизвестного вещества в здании лицея №159. Об этом сообщает связанный с силовиками Telegram-канал.



По предварительным данным, утром кто-то использовал баллончик с химическим составом, происхождение которого пока не установлено.

В результате инцидента дети почувствовали себя плохо — всех пострадавших осматривают врачи.

На место оперативно прибыли пять бригад скорой помощи. Специалисты продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0