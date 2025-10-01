В Екатеринбурге распылили неизвестное вещество в школе — пострадали 12 детей
В Екатеринбурге сразу 12 школьников пострадали после инцидента с распылением неизвестного вещества в здании лицея №159. Об этом сообщает связанный с силовиками Telegram-канал.
По предварительным данным, утром кто-то использовал баллончик с химическим составом, происхождение которого пока не установлено.
В результате инцидента дети почувствовали себя плохо — всех пострадавших осматривают врачи.
На место оперативно прибыли пять бригад скорой помощи. Специалисты продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.
