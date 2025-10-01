В Екатеринбурге распылили неизвестное вещество в школе — пострадали 12 детей

01 октября 2025, 11:18

В екатеринбургском лицее 12 школьников отравились неизвестным веществом

Фото: Istock / StockImages_AT

В Екатеринбурге сразу 12 школьников пострадали после инцидента с распылением неизвестного вещества в здании лицея №159. Об этом сообщает связанный с силовиками Telegram-канал.