В Екатеринбурге родители и волонтёры искали ребёнка три часа, а он спал в диване
В Екатеринбурге родители и волонтёры несколько часов искали четырёхлетнего мальчика. Ребёнок всё это время спал внутри дивана. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
Днём родители малыша думали, что их сын гуляет во дворе. В какой-то момент они потеряли мальчика из виду. Семья сразу забила тревогу. К поискам подключились полицейские и добровольцы из поискового отряда.
Они проверили дворы, подъезды, ближайшие стройки и магазины. Родственники и соседи тоже участвовали в осмотре территории. Спустя три часа один из волонтёров зашёл в квартиру семьи. Мужчина заметил, что диван выглядит необычно — внутри кто-то шевелился.
Доброволец раздвинул секции дивана и увидел спящего ребёнка. Малыш забрался внутрь мягкой мебели и уснул. Выяснилось, что мальчик решил просто сыграть с родителями в прятки. Теперь, по всей видимости, родители усилят контроль над маленьким «шпионом».
