Военный прокурор из Хабаровска утонула на глазах у сына в Таиланде
Военный прокурор из Хабаровска трагически погибла во время отдыха в Таиланде. Как сообщает телеграм-канал Mash, 37-летняя туристка утонула на глазах у собственного ребенка.
Семья взяла кредит на горящую путевку в Пхукет. Вчера вечером, 14 октября, женщина вместе с сыном отправилась на пляж. Пока ребенок играл на берегу, она надела маску и отправилась к морю, чтобы посмотреть на рыб. Несмотря на просьбу мужа не делать этого из-за сильных волн, женщина все равно нырнула, после чего исчезла под водой.
Прибывшие на место спасатели смогли лишь извлечь тело. В настоящее время родственники решают вопрос о транспортировке погибшей в Россию.
Ранее сообщалось о пьяной россиянке, которая вывалилась с балкона отеля в Паттайе.
