В Нижегородской области пьяный мужчина убил знакомую вилкой
Суд в Нижегородской области приговорил местного жителя к 14 годам колонии строгого режима за убийство знакомой, совершённое с особой жестокостью. Об этом сообщает РИА Новости.
Как оказалось, в сентябре 2024 года в квартире на улице Мелиораторов между мужчиной и женщиной произошёл конфликт во время распития алкоголя. В ходе ссоры осуждённый нанес жертве более 60 ударов вилкой, ножом и другими предметами, после чего скрылся. Потерпевшая скончалась от полученных ранений.
Мужчину задержали в другом регионе. Суд признал его виновным по статье 105 УК РФ («Убийство, совершённое с особой жестокостью»). Его приговорили к 14 годам колонии строгого режима.
