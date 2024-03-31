В Одесской области произошел пожар на одном из энергообъектов

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В Одесской области в результате падения обломков дрона произошел пожар на одном из энергообъектов. Об этом сообщили силы обороны юга ВСУ в Telegram-канале.
О каком объекте идет речь, не уточняется. По данным источника, несколько населенных пунктов обесточено.
В настоящее время пожар потушен. Пострадавших нет. На месте происшествия ведутся работы по восстановлению.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова