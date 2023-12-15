В Екатеринбурге студент попал в лобовое ДТП с грузовиком

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В Екатеринбурге в ночь на 15 декабря на первом километре улицы Баритовой студент на автомобиле Chevrolet попал в ДТП с грузовиком. Молодого водителя занесло на встречную полосу, пишет URA.RU со ссылкой на очевидцев.
«Chevrolet Lanos ехал со стороны поселка Шабровский в сторону Полевского тракта, на затяжном повороте вынесло на встречку под грузовик. За рулем легковушки был студент. ДТП произошло на первом километре Баритовой», — цитирует издание слова собеседника.
Отмечается, что водителя Chevrolet доставили в городскую больницу №36 с переломами левого бедра и левой голени.
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