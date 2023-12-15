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В Екатеринбурге студент попал в лобовое ДТП с грузовиком

URA.RU: В Екатеринбурге студент попал в лобовое ДТП с грузовиком
15 декабря 2023, 03:34
Фото: iStock/Motortion

Фото: iStock/Motortion

В Екатеринбурге в ночь на 15 декабря на первом километре улицы Баритовой студент на автомобиле Chevrolet попал в ДТП с грузовиком. Молодого водителя занесло на встречную полосу, пишет URA.RU со ссылкой на очевидцев.

«Chevrolet Lanos ехал со стороны поселка Шабровский в сторону Полевского тракта, на затяжном повороте вынесло на встречку под грузовик. За рулем легковушки был студент. ДТП произошло на первом километре Баритовой», — цитирует издание слова собеседника.

Отмечается, что водителя Chevrolet доставили в городскую больницу №36 с переломами левого бедра и левой голени.

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#дтп
#студент
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Под Кировом таксист сдал полиции мошенника, обманувшего пенсионерку
RT: Под Кировом таксист сдал полиции мошенника, обманувшего пенсионерку
15 декабря 2023, 03:42

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

В Кировской области таксист помог сотрудникам правоохранительных органов задержать мошенника, забравшего у пенсионерки 574 тыс. руб. Об этом пишет RT.
В публикации говорится, что россиянин забрал курьера и отвез его до одной из двух указанных при заказе такси. Там пассажир попросил водителя его подождать, после чего мужчина увидел, как пожилая женщина передала курьеру трясущимися руками две сумки.

«У меня тогда окончательно в голове паззл сложился, что клиент мой на самом деле мошенник», — цитирует издание слова таксиста.

Когда мошенник вернулся в автомобиль, мужчина заблокировал двери и сообщил клиенту, что они направляются в полицию. По дороге водитель позвонил правоохранителям и сообщи о сложившейся ситуации.

В ходе допроса курьер признался, что работает на телефонных мошенников, и подобная поездка стала для него не первой.

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#автомобиль
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#мошенник
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Задержан бывший замминистра строительства Свердловской области Игорь Дубровин
15 декабря 2023, 02:59

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Чите задержали экс-начальника свердловского управления капстроительства (УКС) Игоря Дубровина. Об этом пишет URA.RU.
Кроме того, на сайте правительства Забайкалья появилась информация об его увольнении с поста зампреда.

«За совершение действий, которые дают основания для утраты доверия к нему», — цитирует издание сообщение пресс-службы кабмина со ссылкой на губернатора Александра Осипова.

По информации издания «Чита.ру», в настоящее время Дубровина доставили в Екатеринбург. 

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#информация
#екатеринбург
#задержание
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SHOT: Десятикилометровая пробка образовалась на трассе М4 «Дон» из-за ДТП
15 декабря 2023, 02:43

Фото: iStock/Kichigin

Пробка длиной в 10 километров образовалась на трассе М4 «Дон» около города Ефремов в Тульской области, сообщает Telegram-канал SHOT. Столкнулись минимум пять автомобилей, в том числе фура, которая перегородила проезжую часть.
По сведениям SHOT, десятки автомобилей сейчас стоят в пробке, которая растянулась минимум на 10 километров. Люди не могут добраться до дома уже несколько часов, застряв в ледяном плену. Среди пассажиров также есть семьи с детьми. Ситуацию усугубляет сильная метель, ветер и температура в минус 6 градусов Цельсия.

На месте происшествия работают экстренные службы. В данный момент информации о пострадавших нет.

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#тульская область
#авария
#дтп
#пробки
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БНТ: У берегов Йемена захвачен болгарский сухогруз «Руен»
15 декабря 2023, 01:01

Фото: iStock/rarrarorro

Сухогруз «Руен» захватили у берегов Йемена в Аравийском море, судно принадлежит компании «Болгарский морской флот». Об этом сообщило 15 декабря Болгарское национальное телевидение.
По данным БНТ, связи с командой нет. На борту находятся 18 членов экипажа, включая восьмерых граждан Болгарии, остальные же — из Мьянмы и Анголы. Компания БМФ работает над обеспечением безопасности членов экипажа совместно с международными органами.

Ранее хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» заявили, что нанесли удар беспилотником по контейнеровозу Maersk Gibraltar, который следовал в Израиль. До этого хуситы захватили израильское грузовое судно в Красном море и отбуксировали его к побережью Йемена. В ЦАХАЛ назвали захват «инцидентом глобального масштаба».

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#болгария
#судно
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В Санкт-Петербурге суд вынес приговор матери, заморившей голодом младенца
15 декабря 2023, 00:53

Фото: iStock/Michał Chodyra

В Санкт-Петербурге огласили приговор молодой матери, которая заморила голодом младенца, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Петербурженка стала матерью в начале 2023 года. Установлено, что в течение нескольких недель апреля женщина не в полной мере осуществляла свои материнские обязанности. Так, молодая мать плохо кормила младенца, нарушала санитарные нормы, не вызывала врача и не обращалась в поликлинику, когда состояние ребёнка стало ухудшаться. В результате новорождённый заразился инфекцией, спасти его не удалось.

Сперва женщину обвиняли в неисполнении обязанностей по воспитанию, однако прокурор впоследствии  отказался от этого обвинения. Отмечается, что фигуранта раскаялась и признала свою вину. Дело женщины рассматривали в особом порядке, суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы на десять месяцев.

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#женщины
#наказание
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В «Лужниках» при строительстве бассейна четверо рабочих упали с высоты
15 декабря 2023, 00:13

Фото: iStock/Aleks_G

При строительстве бассейна в «Лужниках» четыре человека упали с высоты и получили травмы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
«В «Лужниках» с лесов строящегося бассейна с высоты до 7 м сорвались четверо рабочих», — цитирует агентство слова собеседника.

Отмечается, что все рабочие живы. В настоящее время двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, ещё двое получили травмы средней степени тяжести.

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#рабочие
#травмы
#москва
#бассейн
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«Страна» сообщает о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
15 декабря 2023, 00:05

Фото: iStock/repinanatoly

Ряд взрывов раздался в городе Херсоне, контролируемом украинскими властями. Об этом сообщает издание «Страна», подробности произошедшего не приводятся. Сейчас в подконтрольных Киеву районах Херсонской области объявлена воздушная тревога.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#украина
#херсонская область
#взрывы
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СК Кубани выясняет причину гибели 11-летнего ребенка
14 декабря 2023, 23:42

Фото: Фотобанк Московской области

На Кубани СК возбудило уголовные дела по факту гибели одиннадцатилетнего ребёнка в Тимашевском районе. В СУСКР по региону отметили, что следователи также проверят действия сотрудников школы. Об этом пишет РИА Новости.
«Следственными органами СК РФ по Краснодарскому краю по факту гибели 11-летнего ребёнка 7 декабря 2023 года возбуждены уголовные дела. В настоящее время группой следователей проводятся следственные действия, назначены необходимые судебные экспертизы, изъята документация», — проинформировали в следственных органах.

Кроме того, устанавливаются условия проживания подростка и обстоятельства его жизни, рассказали в ведомстве.

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#ск рф
#ребёнок
#смерть
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Свыше 30 пассажиров пострадали при расцеплении вагонов в метро Пекина
14 декабря 2023, 18:58

Фото: iStock/PROMT8

Вагоны поезда расцепились в метро Пекина, в результате чего пострадали несколько десятков человек. Об этом сообщает транспортный комитет столицы Китая.
Отмечается, что в 13:57 по московскому времени на перегоне между станциями «Сиэрци» и «Шэнмин кэсюэюань» вагоны поезда расцепились прямо во время движения. После этого поезд остановился. 

В результате инцидента никто не погиб, однако свыше 30 человек получили травмы разной степени тяжести. 

На место оперативно прибыли медицинские работники и спасательные службы. Они помогли раненным выбраться из тоннеля и госпитализировали из в больницу. 

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#травмы
#пассажиры
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