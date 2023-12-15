В «Лужниках» при строительстве бассейна четверо рабочих упали с высоты

Фото: iStock/Aleks_G
При строительстве бассейна в «Лужниках» четыре человека упали с высоты и получили травмы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
«В «Лужниках» с лесов строящегося бассейна с высоты до 7 м сорвались четверо рабочих», — цитирует агентство слова собеседника.
Отмечается, что все рабочие живы. В настоящее время двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, ещё двое получили травмы средней степени тяжести.
Читайте также:
Свыше 30 пассажиров пострадали при расцеплении вагонов в метро Пекина
Бизнесмена арестовали за взятку мэру Троицка в виде беговой дорожки
В Москве с высоты 20 этажа оконная рама упала на женщину с ребенком
Диана Аванесян