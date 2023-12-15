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В «Лужниках» при строительстве бассейна четверо рабочих упали с высоты

15 декабря 2023, 00:13
Фото: iStock/Aleks_G

Фото: iStock/Aleks_G

При строительстве бассейна в «Лужниках» четыре человека упали с высоты и получили травмы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«В «Лужниках» с лесов строящегося бассейна с высоты до 7 м сорвались четверо рабочих», — цитирует агентство слова собеседника.

Отмечается, что все рабочие живы. В настоящее время двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, ещё двое получили травмы средней степени тяжести.

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#рабочие
#травмы
#москва
#бассейн
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«Страна» сообщает о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
15 декабря 2023, 00:05

Фото: iStock/repinanatoly

Ряд взрывов раздался в контролируемом украинскими властями городе Херсоне. Об этом без каких-либо подробностей сообщило издание «Страна». Сейчас в подконтрольных Киеву районах Херсонской области объявлена воздушная тревога.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#воздушная тревога
#украина
#херсонская область
#взрывы
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СК Кубани выясняет причину гибели 11-летнего ребенка
14 декабря 2023, 23:42

Фото: Фотобанк Московской области

На Кубани СК возбудило уголовные дела по факту гибели одиннадцатилетнего ребёнка в Тимашевском районе. В СУСКР по региону отметили, что следователи также проверят действия сотрудников школы. Об этом пишет РИА Новости.
«Следственными органами СК РФ по Краснодарскому краю по факту гибели 11-летнего ребёнка 7 декабря 2023 года возбуждены уголовные дела. В настоящее время группой следователей проводятся следственные действия, назначены необходимые судебные экспертизы, изъята документация», — проинформировали в следственных органах.

Кроме того, устанавливаются условия проживания подростка и обстоятельства его жизни, рассказали в ведомстве.

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#ск рф
#ребёнок
#смерть
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Свыше 30 пассажиров пострадали при расцеплении вагонов в метро Пекина
14 декабря 2023, 18:58

Фото: iStock/PROMT8

Вагоны поезда расцепились в метро Пекина, в результате чего пострадали несколько десятков человек. Об этом сообщает транспортный комитет столицы Китая.
Отмечается, что в 13:57 по московскому времени на перегоне между станциями «Сиэрци» и «Шэнмин кэсюэюань» вагоны поезда расцепились прямо во время движения. После этого поезд остановился. 

В результате инцидента никто не погиб, однако свыше 30 человек получили травмы разной степени тяжести. 

На место оперативно прибыли медицинские работники и спасательные службы. Они помогли раненным выбраться из тоннеля и госпитализировали из в больницу. 

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#китай
#поезд
#травмы
#пассажиры
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Бизнесмена арестовали за взятку мэру Троицка в виде беговой дорожки
В Челябинске арестовали бизнесмена, который подарил беговую дорожку мэру Троицка
14 декабря 2023, 17:45

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Челябинске арестовали владельца сети магазинов «Копеечка» Дмитрия Виноградова, который подарил мэру Троицка Александру Виноградову беговую дорожку. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Отмечается, что подаренный тренажёр стоимостью 126 тысяч рублей был взяткой, за которую Виноградов получил от мэра покровительство магазина и быстрое оформление документов, необходимых для строительства здания. 

Бизнесмен будет находится под стражей до 13 февраля. 

Уточняется, что до этого инцидента Виноградов не был судим. В настоящее время проводится проверка на причастность фигуранта к совершению других преступлений. 

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#мэр
#взятка
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В Москве с высоты 20 этажа оконная рама упала на женщину с ребенком
14 декабря 2023, 17:22

Фото: iStock/DarthArt

На западе Москвы оконная рама рухнула прямо на голову женщины с ребенком с высоты 20 этажа. Об этом сообщает столичный главк СК России.
Уточняется, что инцидент произошел 30 ноября. Уточняется, что оконная рама рухнула на голову матери с ребенком с высоты двадцатого этажа многоквартирного дома по улице Герасима Курина. Малыш находился в коляске.

«Пострадавшие получили телесные повреждения. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает», - говорится в сообщении ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователи выясняют причины ЧП и устанавливают обстоятельства происшествия. Опрашиваются очевидцы, также изучаются записи с камер видеонаблюдения.

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#чп
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«Подкинули труп»: в Тюмени на входе в поликлинику нашил тело молодого мужчины
В Тюмени на входе в поликлинику нашли мертвого молодого мужчину
14 декабря 2023, 15:27

Фото: istock / FlyMint Agency

В Тюмени 13 декабря мужчина умер на входе в поликлинику. Об этом сообщает 72.RU.

Как рассказал свидетель, к больнице труп якобы подкинули, после чего медики вызвали сотрудников полиции. На входе поставили ширму, чтобы не пугать посетителей медучреждения. 

Также существует версия, что мужчина скончался в момент, когда двое товарищей несли его к больнице. Есть информация о том, что мужчины употребляли какие-то запрещенные вещества и он скончался когда его начали заносить в поликлинику.

Факт гибели мужчины подтвердили и в региональном следственном комитете. Проводится проверка. 

Ранее сообщалось, что в Дагестане задержали мужчину, который убил отца, спрятал тело в сарае, после чего заявил о его пропаже. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#труп
#мужчина
#медики
#медучреждения
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«Открыл дверь и резко ударил»: Пенсионер, убивший медбрата, частично признал вину
В Екатеринбурге начали судить пенсионера-рецидивиста, убившего медбрата
14 декабря 2023, 14:45

Фото: istock / zoka74

Свердловский областной суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении жителя города Березовский, обвиняемого в убийстве медбрата. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Сообщается, что преступление произошло вечером 25 апреля 2023 года на лестничной клетке дома на улице Гагарина в городе Березовский. 66-летний Геннадий Казаков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни ударил ножом в грудь 28-летнего медбрата выездной фельдшерской бригады скорой медпомощи Степана Шабурова. Молодой человек скончался уже в больнице.

Коллеги погибшего рассказали, что пенсионеру не понравилось, что бригада слишком громко стучала в дверь.

Вину Казаков признал частично. На вопрос судьи о том, ударил ли он медбрата ножом, он ответил «не отрицаю». Но мужчина заявил, что отрицает факт того, что сделал это из хулиганских побуждений.

Отмечается, из своих 66 лет 15 Казаков провел за решеткой. Он был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и несколько краж.

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#суд
#преступление
#человек
#дома
#убийство
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СК РФ потребовал лишить гражданства России семерых осуждённых
СК потребовал от МВД лишить гражданства России семерых осуждённых
14 декабря 2023, 12:01

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Следственный комитет обратился к МВД в требованием лишить гражданства РФ семи человек, которые были осуждены за преступления, среди которых изнасилование, оправдание терроризма и уклонение от военной службы. Об этом сообщила помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Днём ранее главк МВД по Москве сообщал, что впервые двое осуждённых за распространение наркотиков были лишены приобретённого российского гражданства. 

По словам Ивановой, указанные семь человек ранее получили гражданство РФ, а затем совершили преступления, в том числе уклонялись от прохождения военной и альтернативной гражданской службы, занимались производством, сбытом наркотических веществ, публично оправдывали терроризм, совершали насильственные действия сексуального характера. 

В связи с этим в МВД поступило требование о лишении этих лиц гражданства. 

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#следственный комитет
#мвд
#гражданство
#преступление
#россия
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Суд на Украине продлил арест мужчине, пытавшемуся угнать российский военный самолёт
Суд на Украине продлил арест экс-военному, пытавшемуся угнать самолёт ВКС РФ
14 декабря 2023, 11:02

Фото: iStock/Zolnierek

Суд на Украине вновь продлил арест бывшего военного ВСУ Романа Червинского, который летом 2022 года пытался угнать российский военный самолёт. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».
Отмечается, что в конце апреля этого года Червинского задержали по обвинению в госизмене и превышении служебных полномочий. С этого момента суд несколько раз продлевал срок ареста. 

Издание сообщает, что суд продлил меру пресечения Червинскому, который будет находится в месте лишения свободы без права на залог до 10 февраля. 

20 апреля Служба безопасности Украины заявляла, что ВС РФ осуществили ракетный удар по аэродрому Канатова в связи с неудачной попыткой угона российского военного самолёта, которую пытались совершить самовольно действовавшие военные. 

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