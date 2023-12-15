В Санкт-Петербурге суд вынес приговор матери, заморившей голодом младенца

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В Санкт-Петербурге огласили приговор молодой матери, которая заморила голодом младенца, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Сперва женщину обвиняли в неисполнении обязанностей по воспитанию, однако прокурор впоследствии отказался от этого обвинения. Отмечается, что фигуранта раскаялась и признала свою вину. Дело женщины рассматривали в особом порядке, суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы на десять месяцев.
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