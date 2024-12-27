В Екатеринбурге студент стал жертвой мошенников и пытался поджечь банкомат в ТЦ

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В Екатеринбурге студент медицинского университета стал жертвой мошеннической схемы, в результате чего он попытался поджечь банкомат в торговом центре. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, против молодого человека было возбуждено уголовное дело о покушении на умышленное уничтожение чужого имущества. Позднее дело переквалифицировали на статью 205 УК РФ «Терроризм», что грозит более суровым наказанием, вплоть до пожизненного лишения свободы.
По словам представителя полиции, мошенники обманули студента, представившись работниками МТС и ФСБ. Они убедили его использовать пиротехническое устройство у банкомата для «поимки преступников». Задержанный на месте происшествия молодой человек признался в содеянном и выразил раскаяние. До судебного разбирательства он будет находиться под подпиской о невыезде.
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Дарья Осипова