ФСБ предотвратила теракт возле отдела полиции, задержаны члены террористической ячейки

Фото: iStock/irene_rebrova
ФСБ России предотвратила теракт возле отдела полиции, готовившийся уроженцами Центральной Азии — членами ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство»* в Афганистане «Вилаят Хорасан»*. Об этом стало известно из сообщения Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, пишет ТАСС.
По информации ведомства, подозреваемые приобрели автотранспортное средство и загрузили его газовыми баллонами с пропаном, после чего начали изготовление самодельного взрывного устройства (СВУ). При попытке задержания террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ и были нейтрализованы ответным огнем.
Ранее ФСБ РФ опубликовала аудиозапись телефонного разговора агента Украины готовившего покушение на российского военнослужащего с его женой, на которой женщина давала мужу дальнейшие указания.
До этого ФСБ России представила видеозапись задержания подозреваемых в организации покушений на высокопоставленных сотрудников Министерства обороны в Москве и членов их семей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
ФСБ задержала жителя Чебоксар за оправдание теракта в «Крокусе»
В Курске преподаватель вуза поджег машину полиции по указанию мошенников
ФСБ задержала сотрудника режимного предприятия за работу на разведку Украины
*Запрещенная в России террористическая организация.
Ранее ФСБ РФ опубликовала аудиозапись телефонного разговора агента Украины готовившего покушение на российского военнослужащего с его женой, на которой женщина давала мужу дальнейшие указания.
До этого ФСБ России представила видеозапись задержания подозреваемых в организации покушений на высокопоставленных сотрудников Министерства обороны в Москве и членов их семей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
ФСБ задержала жителя Чебоксар за оправдание теракта в «Крокусе»
В Курске преподаватель вуза поджег машину полиции по указанию мошенников
ФСБ задержала сотрудника режимного предприятия за работу на разведку Украины
*Запрещенная в России террористическая организация.
Дарья Осипова