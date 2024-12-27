В Истре поймали курьера мошенников, выманивших у пенсионерки 400 тыс. рублей

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Подмосковные полицейские задержали 24-летнего приезжего из Краснодарского края по подозрению в мошенничестве, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Следствие установило, что молодой человек в качестве курьера принимал участие в мошеннической схеме, в рамках которой злоумышленники звонили пожилым людям и под вымышленными предлогами убеждали их перевести сбережения на «безопасный счёт. От действий злоумышленников пострадала, в частности, 78-летняя жительница Истры. Ущерб составил 400 тысяч рублей», — говорится в сообщении.Против задержанного курьера завели уголовное дело по статье «Мошенничество» и оставили под стражей до суда. Сейчас полиция разыскивает остальных соучастников преступления.
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