Врач из Кировска погиб после сеанса массажа

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Кировский фельдшер Сергей Колчанов погиб в Таиланде после сеанса расслабляющего массажа. При выходе и кабинета он потерял сознание и упал с лестницы.
Сергей приехал в тайскую Патайю со своей девушкой 15 декабря, сообщает телеграм-канал Mash. В какой-то момент они повздорили, и мужчина пошел на массаж, чтобы успокоиться. В конце сеанса он почувствовал себя плохо: поднялось давление, закружилась голова. Во время спуска по лестнице Сергей потерял сознание и упал вниз головой. Его увезли из салона на скорой помощи.
Россиянин скончался спустя сутки в реанимации, по предварительной версии, от множественных травм. Через несколько дней они с девушкой собирались отправляться домой. А месяц спустя ему должно было исполниться 50 лет.
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Александр Бойцов