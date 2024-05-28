В Екатеринбурге суд оправдал мужчину, обвиняемого в изнасиловании двоих детей

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Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга оправдал Петра Д., которого обвиняли в совершении сексуального насилия для детьми 8 и 9 лет. Об этом URA.RU сообщили в силовых структурах.
Отмечается, что оправдательный приговор был вынесен 23 мая. В настоящее время он ещё не вступил в законную силу.
Следствие велось в течение трёх лет. Вместе с подсудимым в 2021 году задержали ещё двоих мужчин. Все они были знакомы с матерью пострадавших детей и не раз бывали в их квартире.
В отношении двоих задержанных был вынесен приговор в виде лишения свободы на 15 лет. А вот третьего фигуранта дела отпустили, несмотря на то, что дети опознали всех троих и дали показания. Отмечается, что оправдательный приговор был вынесен в связи с тем, что дети страдают психическими расстройствами, из-за которых у них кратковременная память.
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Следствие велось в течение трёх лет. Вместе с подсудимым в 2021 году задержали ещё двоих мужчин. Все они были знакомы с матерью пострадавших детей и не раз бывали в их квартире.
В отношении двоих задержанных был вынесен приговор в виде лишения свободы на 15 лет. А вот третьего фигуранта дела отпустили, несмотря на то, что дети опознали всех троих и дали показания. Отмечается, что оправдательный приговор был вынесен в связи с тем, что дети страдают психическими расстройствами, из-за которых у них кратковременная память.
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Анастасия Чинкова