В Подмосковье мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку

Фото: Фотобанк Московской области
Житель Подмосковья изнасиловал шестиклассницу, затащив ее в машину. Как сообщает KP.RU, мужчину нашли быстро и отправили под стражу.
Ученица шла днем по дачному поселку под Мытищами. Когда 13-летняя пострадавшая проходила мимо черной иномарки, водитель заговорил с ней. После угроз он схватил девочку, затащил в машину, а затем изнасиловал. После произошедшего, она убежала домой, рассказав обо всем матери. Фигурант отправлен в изолятор на два месяца.
До этого сообщалось, что в столице мужчина надругался над двумя 9-летними девочками, снимая все на камеру. Видеозапись он хотел выложить в интернет.
Кроме того, задержанный на Бали за изнасилование белоруски россиянин сбежал, погнув решетки. Он проживал на вилле в районе Бадунг.
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До этого сообщалось, что в столице мужчина надругался над двумя 9-летними девочками, снимая все на камеру. Видеозапись он хотел выложить в интернет.
Кроме того, задержанный на Бали за изнасилование белоруски россиянин сбежал, погнув решетки. Он проживал на вилле в районе Бадунг.
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Никита Кротов