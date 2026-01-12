В Екатеринбурге трое юношей изнасиловали 15-летнюю школьницу
Полиция Екатеринбурга возбудила уголовное дело по факту изнасилования несовершеннолетней. Об этом сообщает портал Е1 со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как оказалось, 15-летняя школьница после конфликта с опекунами ушла из дома. На улице с ней познакомился молодой человек, который привёл её в квартиру в Академическом районе. Позже он вернулся туда вместе с двумя знакомыми, после чего в отношении девочки были совершены насильственные действия сексуального характера.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Изнасилование». Один из подозреваемых задержан, других ищут. Известно, что все фигуранты живут на Уралмаше.
Читайте также: