В Екатеринбурге трое юношей изнасиловали 15-летнюю школьницу

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Полиция Екатеринбурга возбудила уголовное дело по факту изнасилования несовершеннолетней. Об этом сообщает портал Е1 со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Как оказалось, 15-летняя школьница после конфликта с опекунами ушла из дома. На улице с ней познакомился молодой человек, который привёл её в квартиру в Академическом районе. Позже он вернулся туда вместе с двумя знакомыми, после чего в отношении девочки были совершены насильственные действия сексуального характера.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Изнасилование». Один из подозреваемых задержан, ​других ищут. Известно, что все фигуранты живут на Уралмаше.

Иван Мусатов

